El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a los partidos Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT) a unirse a la oposición para frenar la “locura” de reforma electoral y el deterioro de nuestra democracia.

Al encabezar la sesión solemne del Consejo Político Nacional con motivo del 97 aniversario del tricolor, el dirigente priista convocó también al PAN y a Movimiento Ciudadano a formar un gran frente opositor rumbo a las elecciones de 2027 para “salvar a la República”.

“Cuando un gobierno no da resultados, sólo le resta atentar en contra de las bases de la República y las reglas del juego democrático. Ya lo hicieron al desaparecer los organismos autónomos, ya lo hicieron con la farsa en la elección del Poder Judicial.

“Hoy buscan destruir la democracia, debilitar y acabar al árbitro electoral, y destruir y tratar de desaparecer a la oposición. Modificar el sistema electoral desde el poder, con prisas, sin consenso y con una propia agenda política”, dijo.

Llamó al PAN y a MC a unir a todas las fuerzas democráticas.