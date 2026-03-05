El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó la invitación de su homologo del PRI, Alejandro Moreno, para conformar una coalición opositora de cara las elecciones intermedias del 2027.

Ello, luego de que en el marco de la celebración del 97 Aniversario del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas sentenció que su partido siempre ha estado a favor de construir coaliciones para enfrentar a Morena y por ello realizó el llamado al PAN, pero incluso también al PT y PVEM, partidos aliados al oficialismo.

Sin embargo, Jorge Romero, en entrevista con Azucena Uresti, no cerró la puerta a una coalición opositora en el 2030 y ello dependerá del resultado de las elecciones intermedias.

Lee también Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Asimismo, calificó como “histriónica” la invitación de Alito Moreno y dijo que, aunque respeta cualquier intento por fortalecer a la oposición, su partido apuesta por competir con su propia fuerza electoral.

“Yo siempre saludo lo que sea un avance de la oposición. Nunca voy a caer en la tentación de que entre oposición nos estemos dando”, apuntó.

“Hay veces en que una coalición aumenta votos, hay veces en que también los resta. Esto es ciencia electoral”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc