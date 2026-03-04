El Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que alguna vez fue hegemónica y tenía un control absoluto en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas, cumple este miércoles 97 años.

A casi un centenario de existencia, el partido actualmente dirigido por Alito Moreno Cárdenas difundió una serie de postales y videos, elaborados con inteligencia artificial en su mayoría, en los que celebró su aniversario y se autoproclamó “el padre de las instituciones”.

“El PRI nació del pueblo y ha caminado junto a México durante 97 años, impulsando desarrollo, instituciones sólidas y oportunidades para las familias”, aseguró el tricolor en sus canales oficiales.

En su festejo digital, expresó que su historia está marcada por liderazgo, responsabilidad y vocación de servicio, cuestiones que, supuestamente, le han permitido convertirse en “el corazón de México” que late en su militancia.

Alito Moreno y la secretaria general del PRI, la senadora Carolina Viggiano Austria, encabezaron la celebración por el aniversario 97 del PRI en el Auditorio Plutarco Elías Calles. Foto: Especial

En un video en donde aparece un Moreno Cárdenas generado por IA, señaló que hoy no se celebra solamente un aniversario, sino que se renueva el compromiso del priismo con México.

“Un país no se levanta por decreto. Se levanta con el esfuerzo de millones de familias que cada mañana mueven al mundo. Ustedes son los verdaderos constructores de esta nación. Desde hace 97 años somos sus aliados”, narró el presidente del PRI en otro video elaborado con inteligencia artificial generativa.

Según el dirigente priista, la fuerza del partido emana de México, por lo que se levantará al país “otra vez, hombro con hombro”.

Para conmemorar su aniversario, Alito Moreno y la secretaria general del PRI, la senadora Carolina Viggiano, encabezaron la celebración en el Auditorio Plutarco Elías Calles.

Hoy no solo celebramos nuestro aniversario, renovamos nuestro compromiso: ¡El #PRIconMéxico, siempre por México!

Brevísima historia del PRI

El creador del Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue el expresidente de México, el general Plutarco Elías Calles, quien llamó el 4 de marzo de 1929 a la necesidad de pasar de la “época de los caudillos” a la “época de las instituciones”. La propuesta se centró en la idea de crear un frente popular revolucionario que pudiera dar instituciones sólidas al país.

El 30 de marzo de 1938, se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue hasta el 18 de enero de 1946 que cambió su nombre a Partido Revolucionario Institucional, bajo el lema “Democracia y Justicia Social”.

El PRI gobernó México durante al menos siete décadas de manera ininterrumpida. Entre su largo listado de presidentes se encuentran Gustavo Díaz Ordaz, a quien se le atribuye la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968; José López Portillo, responsable de una debacle económica por la mala administración del crudo, entre otros, como Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari.

En el año 2000, el PRI perdió por primera vez la carrera por la Presidencia de la República. Tras el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, asumió Vicente Fox Quesada, el primer mandatario federal de oposición al régimen, por el Partido Acción Nacional (PAN).

En el año 2012 el PRI volvió a las cúpulas del poder, con un retorno encabezado por Enrique Peña Nieto, gobierno se caracterizó por casos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como los escándalos de la llamada “Casa Blanca” y la “Estafa Maestra”.

En 2026, el PRI sólo gobierna dos estados: Coahuila, con Manolo Jiménez y Durango, con Esteban Villegas. En el Senado de la República, el partido suma apenas 13 legisladores, siendo la cuarta fuerza política más fuerte, por detrás de Morena (67), el PAN (21) y el Partido Verde (14).

