La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó improcedente una medida cautelar contra un spot de Morena, el cual muestra fotografías de personajes como Enrique Peña Nieto, Javier Duarte, César Duarte y el empresario Ricardo Salinas Pliego con la leyenda “hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar”.

De acuerdo con el órgano electoral, la proyección pública de este promocional, denominado “Por el bien”, no advierte la imputación de un hecho o delito falso de manera directa en contra del empresario dueño de Grupo Salinas, quien interpuso la queja.

La persona denunciante consideró que este material contiene, presuntamente, la imputación de hechos y juicios falsos en su contra, por lo que solicitó ante la autoridad electoral la suspensión de su difusión.

Sin embargo, el colegiado resolvió, por unanimidad de votos, que bajo la apariencia del buen derecho es improcedente ordenar la suspensión de este promocional.

“De un análisis preliminar se concluyó que las expresiones ahí contenidas firman parte de la opinión del emisor sobre temas de interés general, por lo que no existen elementos para determinar que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante”, explicó el INE en un boletín su resolución.

Pese a esta decisión, las consejerías integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias subrayaron que esta determinación no implica que los partidos políticos puedan incluir en sus promocionales la imagen de cualquier persona, sino solamente las de aquellas que puedan considerarse como “personas privadas con proyección pública”.

Lo anterior, dijo, en términos de los criterios que al efecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entendiendo por proyección pública, entre otros factores, lo siguiente:

Su incidencia en la sociedad por su actividad política

Profesión

Trascendencia económica o relación social

Su relación con algún suceso importante para la sociedad, “como en el caso que acontece con el quejoso”.

Tras esta resolución del INE, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, compartió el promocional en sus cuentas oficiales, con la pregunta: “Y tú, ¿de qué lado estás?”.

El spot morenista comienza con una fotografía de la llamada “foto maldita” del expresidente Enrique Peña Nieto, en donde está acompañado de exgobernadores que, en su mayoría, enfrentan problemas con la ley. Entre ellos Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Bonge Angulo, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina y Rubén Moreira, entre otros.

Posteriormente, se muestra una fotografía en blanco y negro el empresario Ricardo Salinas Pliego, con la leyenda “hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar”.

“Pero hay otro México, uno mucho más grande. El México que no cabe en el egoísmo, que se reconoce en la calle y en la mesa, en la mano que ayuda y en la voz que defiende. El México que sabe que la dignidad no se vende. Por eso nació Morena, por eso seguimos aquí, del lado del pueblo y del bienestar”, menciona el anuncio, narrado por la propia Alcalde Luján.

Y tú, ¿de qué lado estás? pic.twitter.com/BpoYLEmpqs — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 4, 2026

