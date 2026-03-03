La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien impugnó el cobro de un curso de comprensión de la lengua inglesa para liberar el requisito de titulación, impartido por la Coordinación de Idiomas de la propia facultad.

El proyecto de amparo en revisión 577/2025, bajo la ponencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, establece que condicionar la titulación a un determinado pago vulnera el principio de progresividad en materia educativa.

“Han transcurrido más de seis años desde la implementación de la reforma constitucional en materia de gratuidad de la educación superior y a la experiencia de las instituciones estatales”, explicó el ministro ponente en sesión del Pleno.

En ese sentido, señaló que debe considerarse que el nivel de licenciatura impartido por instituciones públicas constituye el “piso mínimo” al analizar este derecho.

“Se plantea que para la titulación se debe tener habilidades para comprender y leer en otra lengua, en este caso el inglés, y se establece un curso para acreditar ese requisito. Pareciera que se está forzando al alumnado a tener esta curso en general”, agregó.

“Todas las ofertas educativas debieran de ser gratuitas”, señaló al poner el asunto a consideración del pleno del Alto Tribunal.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

La ministra Yasmín Esquivel Mossa secundó el proyecto de Hugo Aguilar, bajo el argumento de que permitirá fortalecer la inclusión social y la eliminación de barreras económicas.

“Desde la reforma de 2019, el Estado mexicano tiene la obligación expresa de garantizar la gratuidad de la educación superior. Aunque la educación es progresiva, ya han transcurrido más de seis años de dicha reforma, lo que exige un avance significativo por parte de las instituciones educativas públicas”, expresó.

Esquivel Mossa subrayó que cualquier medida que constituya un elemento estructural del plan de estudios o de los requisitos de titulación debe ser plenamente gratuito, lo que incluye este curso que libera un requisito indispensable para obtener el título profesional.

Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

La ministra María Estela Ríos González, por el contrario, consideró que gratuidad se refiere al acceso y a la permanencia al derecho a la educación, no a cualquier actividad complementaria extracurricular u optativa que se ofrezca como apoyo adicional.

“El pago por el curso de comprensión de lectura no es un pago por inscripción ni reinscripción y no constituye cuota ordinaria. No condiciona el acceso a la licenciatura ni a la permanencia de los estudiantes”, expuso.

El proyecto fue aprobado por una mayoría de siete ministros: Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Arístides Guerrero García y Hugo Aguilar Ortiz.

Al expresar su voto a favor, la autoproclamada “ministra del Pueblo” se dijo a favor de la justicia social y el derecho social a la educación en todos los niveles, “para todas las personas de nuestro país”.

El proyecto fue votado en contra solo por los ministros María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía.

