Este martes, la ministra Lenia Batres Guadarrama preside este martes la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, participa en la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Base Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía, Estado de México.

Batres Guadarrama inició la sesión informando que asumió provisionalmente la presidencia del Alto Tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para el desarrollo de la sesión ordinaria de este martes, puesto que Aguilar Ortiz se encuentra en una comisión oficial.

“Toda vez que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se encuentra desempeñando una comisión de carácter oficial, conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asumo provisionalmente la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el desarrollo de la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy martes 10 de febrero de 2026”, expresó Lenia Batres.

“Se abre la sesión. Secretario de cuenta por favor con los asuntos que tenemos listados para el hoy”, continuó.

En 2027, Batres Guadarrama asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir el periodo de dos años del ministro Hugo Aguilar Ortiz, y debido a que fue segunda ministra más votada en la elección judicial de 2025.

