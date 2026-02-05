Más Información

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),, aseguró que el no implica incertidumbres ni retrocesos, sino que se consolida como un poder con mayor legitimidad social para hacer frente a los retos internos y a las amenazas externas que enfrenta el país.

Durante su participación en la Ceremonia Conmemorativa por el , encabezada por la presidenta , Aguilar Ortiz destacó que la reciente reforma judicial fortalece la democracia y acerca la justicia al pueblo.

En un mensaje que inició en su lengua materna, el mixteco, el ministro presidente subrayó que este hecho “marca una nueva etapa en la historia del país”, en la que la Constitución “está verdaderamente viva, porque todos y todas podemos reconocernos en ella”.

“Hoy, la Constitución abraza a los pueblos indígenas y afromexicanos, respalda los anhelos individuales y colectivos de quienes aquí vivimos y se convierte en un pilar para alcanzar la justicia real y verdadera, así como un bienestar compartido”, expresó ante autoridades de los tres poderes, gobernadoras, gobernadores y representantes del Congreso de la Unión.

Aguilar Ortiz hizo un repaso histórico de la del país y resaltó que la Carta Magna de 1917 respondió a las desigualdades e injusticias sociales de su tiempo, al consagrar por primera vez derechos sociales como los laborales y campesinos, lo que la colocó entre las más avanzadas del mundo.

A 109 años de su promulgación, afirmó que se ha recuperado esa vocación democrática y social mediante reformas recientes, entre ellas la que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la reforma en materia de, y la reforma judicial.

Sobre esta última, enfatizó que “confió en la democracia y en la soberanía del pueblo”, al otorgar legitimidad social a quienes integran el Poder Judicial.

"Puso fin a la época en que la justicia era para unos cuantos y dio paso a una etapa en la que estamos construyendo una justicia con el pueblo, que dé certeza jurídica a todas y a todos”, sostuvo.

Agregó que el nuevo Poder Judicial se sustenta en el diálogo, la honestidad, la transparencia, la independencia y la autonomía judicial, configurándose como un poder de “reconciliación y esperanza”.

“Siguiendo a Benito Juárez, la Constitución es nuestra espada y nuestra guía. A eso estamos comprometidos para hacer frente a los retos internos y a las amenazas externas”, concluyó.

