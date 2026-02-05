Santiago de Querétaro, Qro.- Este jueves 5 de febrero, el centro de la ciudad de Querétaro amaneció blindado con vallas y un reforzamiento de seguridad con motivo de la ceremonia por el 109 Aniversario de la Constitución de 1917.

Desde la noche de ayer se observó el cierre de calles aledañas al Teatro de la República, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará el evento.

A quienes intentan ingresar a sus trabajos, comercios y casas alrededor de la zona se les pide una identificación, además que se hace una inspección ocular.

Blindan centro de Querétaro por 109 aniversario de la Constitución de 1917. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

La ceremonia está programada para las 11:00 horas y se espera también la asistencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; el presidente de la Corte, Hugo Aguilar; el gobernador Mauricio Kuri; y otros invitados.

La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves fue cancelada debido a la conmemoración de la Constitución de 1917.

📜🇲🇽 El Teatro de la República se prepara para la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución de 1917.



El evento está programado para las 11:00 horas.



