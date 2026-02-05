Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Cuba prepara plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras presión de EU; "vamos a vivir tiempos difíciles", dice Díaz-Canel

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Santiago de Querétaro, Qro.- Este jueves 5 de febrero, el centro de la ciudad de Querétaro amaneció blindado con vallas y un reforzamiento de seguridad con motivo de la ceremonia por el.

Desde la noche de ayer se observó el cierre de calles aledañas al Teatro de la República, donde la presidenta encabezará el evento.

A quienes intentan ingresar a sus trabajos, comercios y casas alrededor de la zona se les pide una identificación, además que se hace una inspección ocular.

Blindan centro de Querétaro por 109 aniversario de la Constitución de 1917. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL
Blindan centro de Querétaro por 109 aniversario de la Constitución de 1917. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Lee también

La ceremonia está programada para las 11:00 horas y se espera también la asistencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, ; la presidenta del Senado, ; el presidente de la Corte, ; el gobernador Mauricio Kuri; y otros invitados.

La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves fue cancelada debido a la conmemoración de la Constitución de 1917.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]