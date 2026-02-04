Después de varios años de haberla cerrado, el Senado de la República reabrió en completo sigilo la estética para legisladoras en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes.

Luego de que el semanario Proceso diera a conocer esta información, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos.

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, afirmó.

Sin embargo, minutos después, personal de resguardo colocó sellos para clausurar ese espacio, sin dar explicación alguna.

Laura Itzel Castillo aseguró ante los medios de comunicación que los servicios no son gratuitos ni cubiertos por el Senado. “Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de estas cosas”, subrayó.

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto (04/02/26). Foto: Especial

Salón de belleza en el Senado fue cerrado en 2018

Este local fue cerrado en 2018 con la llegada de la 4T, cuyos senadores consideraron que contar con un salón de belleza dentro del inmueble era superfluo, innecesario, ostentoso y contrario a los principios de austeridad.

El establecimiento es utilizado principalmente por las senadoras de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mientras que legisladoras de oposición dijeron no estar enteradas de que había un lugar dentro del Senado donde pueden darse una “manita de gato”.

La estética no cuenta con anuncios visibles. Únicamente hay una placa blanca en la puerta, sin referencias a los servicios que se ofrecen en su interior. No obstante, entre trabajadores del Senado su existencia es un “secreto a voces”.

Aunque fuentes parlamentarias señalaron que la estética fue habilitada por la senadora morenista Andrea Chávez Treviño e integrantes de su círculo cercano, esta versión fue rechazada por la presidenta del Senado, quien recalcó que fue una solicitud de todas las senadoras.

¿Cómo es la estética del Senado y qué servicios ofrece?

Al interior, el lugar está acondicionado como una estética convencional: dos sillas negras frente a espejos, un lavabo para lavado de cabello, un carrito con herramientas de estilizado y una caja rosa de aproximadamente un metro de altura que resguarda brochas y productos de maquillaje. A un costado, dos sillas adicionales permiten la espera de quienes acuden al servicio.

Ofrece servicios de peinado y maquillaje, principalmente los días de sesión, de 7:00 a 14:00 horas, pero no existe una tarifa pública.

La senadora Laura Itzel Castillo defendió la existencia de la estática y la labor de la persona que la opera. “Es un trabajo digno que realiza Jasmine, la peinadora y maquillista, y todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”, destacó. Minutos después, el local fue inhabilitado.

