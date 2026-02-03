En el marco de una posible reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que determine si su director de Administración, Jesús Octavio García González, tiene conflicto de interés, ya que anteriormente representó a proveedores.

“Sería absolutamente responsable que el INE fijara una posición clara y que fuera tajante en si hay o no conflicto de intereses. Y si por alguna razón se decide que lo hay, pues evidentemente también tome una decisión ética y legal”, expresó la legisladora.

García González fue denunciado ante el Órgano Interno de Control del INE, por haber representado el año pasado, a empresas que compitieron para suministrar material para la elección judicial.

La presidenta de la Mesa Directiva también se refirió al acuerdo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre Morena y sus aliados para presentar una iniciativa de reforma electoral.

“Si ya hay un acuerdo en términos gubernamentales con sus partidos aliados, esperemos saber cuál es ese acuerdo, leámoslo, analicémoslo y veamos en términos objetivos qué tanto es en beneficio, digamos, de la ciudadanía o qué tanto riesgo podría suceder”, dijo.

Señaló que espera que haya diálogo entre los partidos de oposición y el Ejecutivo para construir una reforma electoral, y “que no exista un avasallamiento” para imponer su proyecto.

“Yo espero que no haya un ejercicio de fuercitas políticas, sino haya una construcción a favor de los mexicanos; yo espero que todos los grupos parlamentarios se puedan escuchar y sentir representados”, dijo.

