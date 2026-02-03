Más Información

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que fue detenido uno de los presuntos responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

En redes sociales, detalló que el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

Señaló que el operativo estuvo encabezado por elementos de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y FGR.

Sergio Torres presenta leve mejoría tras ataque en Culiacán

El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, continúa en terapia intensiva, con leves mejoras en su salud, en tanto que la diputada local, Elizabet Montoya Ojeda, ambos víctimas de un atentado a balazos hace seis días, muestra mejoras en su recuperación de una lesión por disparo en un ojo.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado explicó que dentro de la gravedad de las lesiones que presenta Torres Félix, este observa una mejoría en su salud, por lo que va a continuar bajo tratamiento médico.

El pasado 28 de enero, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados por hombres armados a escasos minutos de abandonar el Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

