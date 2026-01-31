El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó la reforma electoral que impulsa Morena, conocida como la “Ley Maduro”, al advertir que no beneficia en nada a México y es el paso para terminar de destruir las instituciones democráticas; al tiempo que acusó a Movimiento Ciudadano (MC) y a su líder, Dante Delgado, de ser "esquiroles”.

Acompañado por la secretaria general, Carolina Viggiano, y los coordinadores parlamentarios, Rubén Moreira y Manuel Añorve, dijo que junto con el MC, Dante Delgado va a pasar a la historia como el esquirol y el traidor más grande en este país.

En conferencia de prensa, aseguró que el PRI dará la batalla desde el Congreso en busca de frenar “este intento descarado del gobierno por destruir el régimen democrático, por instaurar no sólo un partido hegemónico, sino un partido único”.

Consideró que el diseño de esa reforma es para que “estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, se queden en el gobierno durante años. Y eso no lo vamos a permitir”.

Reafirmó su postura respecto a los dirigentes del MC, por plantear la posibilidad de apoyar la reforma, en momentos en que los propios aliados de Morena han expresado su rechazo.

“Nosotros en algún momento le guardábamos algún tipo de respeto. Ha perdido todo el respeto de nosotros y de muchos mexicanos. Está de arrastrado, de esquirol tirado al piso, porque eso que hizo es una jugada política para írselas a ofrecer al gobierno, para decir: 'si no los tienes, yo estoy aquí'”, señaló.

En la sede nacional de este instituto político, el también senador subrayó que sale más barato una democracia cara que una dictadura gratuita.

Además, indicó que es una falsedad cuando hablan sobre recursos de financiamiento, ya que hoy “lo que queremos son derechos, son libertades, que se respete la ley y que se respeten las instituciones; que haya pluralidad, que haya apertura, que haya responsabilidad”.

Recordó que el PRI se manifiesta de manera rotunda en contra de la llamada “Ley Maduro”, no sólo por lo dicho o comentado por Pablo Gómez, quien “es el más cínico de todos, porque él participó en la construcción durante décadas del modelo democrático y ahora -de manera cínica, hipócrita, irresponsable y cobarde- pretenden destruirlo desde el gobierno”.

Sobre política exterior, el dirigente nacional del PRI sostuvo que al gobierno de Morena y a la Presidencia de la República, “los doblaron; están totalmente doblados, hincados ante las presiones internacionales”.

Asimismo, expresó que la posición firme y contundente de Estados Unidos para combatir -de manera implacable- el crimen organizado, el terrorismo, las drogas sintéticas, el flujo de migrantes y garantizar la seguridad en nuestra región, no es sólo de Norteamérica, sino de todo el hemisferio.

Construcción de propuestas: PRI

Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI se mantiene como el único partido político firme en la oposición: que no se dobla, que tiene propuestas y críticas, pero que, a la vez, construye.

Destacó que los grupos parlamentarios del tricolor en el Congreso realizan un trabajo serio y responsable, al posicionar al partido y dejando claras las propuestas; con iniciativas y puntos de acuerdo: “siempre en la construcción de una propuesta seria y responsable”.

Puntualizó que la falta de capacidad, la ineptitud e inexperiencia del gobierno de Morena evidencia que “aparte de cínicos, corruptos y narcopolíticos, son brutos para gobernar. No saben llevar los destinos del país y por eso hoy la única opción política desde la oposición es el Partido Revolucionario Institucional, ya que toda esta pésima política exterior que ha llevado a las peores tensiones con nuestros principales socios comerciales y ponen riesgo la estabilidad del tratado comercial, del T-MEC, que es el tratado comercial más rentable”.

Indicó que el PRI quiere dar “certeza y certidumbre a México". Explicó que desde el Congreso apuntan “a favor de que llegue la salud a todos los rincones de este país, que haya un mejor modelo educativo, que haya comunicación, que haya infraestructura y que haya apoyo al campo”.

