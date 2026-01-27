Mérida, Yucatán.- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados cerró filas en defensa de la democracia en México y advirtió que en el próximo periodo legislativo intensificará su lucha para que la reforma electoral incluya a todos los partidos políticos.

Previo al inicio de la Reunión Plenaria, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la reforma electoral, la que llamó “ley Maduro, es un proyecto del Gobierno Federal, respaldado por Morena, que marca la ruta hacia el autoritarismo.

Señaló que es el proyecto que los aliados de Morena, los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista, no conocen ni respaldan, “ya que resultarían los más afectados con la desaparición de los diputados plurinominales”.

Romero Herrera recalcó que los plurinominales son un triunfo de la democracia, por ello, “estamos dispuestos a la resistencia civil pacífica para impedir que México se convierta en un país autoritario”.

Sobre el desempeño del Gobierno Federal, el líder panista afirmó que “no existen indicadores que señalen que están gobernando de forma correcta, pues continúan los homicidios, el desabasto de medicamentos y la economía no crece”.

En su intervención, Elías Lixa Abimerhi, coordinador del grupo parlamentario del PAN, comentó que durante esta plenaria definirán propuestas del próximo periodo legislativo, principalmente la defensa de las instituciones democráticas del país.

Aseguró que una de las principales iniciativas tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que aseguró que “es una empresa que tiene que responder por los apagones que causan afectaciones a los usuarios, principalmente en el sur del país”.

“Vamos con propuestas en el ámbito de la energía eléctrica, ya basta de abusar de los estados donde se registran altas temperaturas; vamos a exigir que en Yucatán se aplique la tarifa 1F y que CFE responda por los apagones con compensaciones económicas y la reparación de daños a electrodomésticos”, manifestó.

Durante el encuentro, los 71 diputados federales del PAN manifestaron su respaldo al gobierno municipal de la alcaldesa, Cecilia Patrón Laviada, frente a los ataques de los que ha sido objeto por parte de diputados locales de Morena.

