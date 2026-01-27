Ciudad Victoria. – Debido a las bajas temperaturas, por el frente frío número 30, a nivel estatal un total de 121 personas recibieron apoyo en refugios temporales que se habilitaron en los diferentes municipios.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, apoyados por autoridades municipales, participan en el Operativo Carrusel, que consiste en realizar recorridos nocturnos para detectar a la población vulnerable o en situación de calle, para ofrecerles apoyo.

Dichas brigadas de auxilio les ofrecen a las personas el traslado a los albergues que han sido habilitados, además de atención médica, cobertores, café y pan caliente.

En la capital de Tamaulipas, el alcalde Eduardo Gattás Báez, y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Municipal, visitaron el albergue municipal del CEDIF 1, para supervisar las condiciones y atención que se brinda a las personas resguardadas por las bajas temperaturas.

En entrevista, Gattás Báez destacó que, en coordinación con el gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya, a través de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Ejército y dependencias municipales, se mantiene el operativo de asistencia a la población para proteger la integridad de personas en situación de calle.

Apoyos a personas vulnerables en Tamulipas por bajas temperaturas (27/01/2026). Foto: Especial

“Mientras continúe el frente frío, vamos a seguir con rondines por la ciudad para ofrecer refugio temporal a la gente sin hogar con comida caliente, cobijo y atención médica. Es un trabajo coordinado que estamos haciendo por indicación del gobernador para cuidar la salud de la población vulnerable”, expresó.

Añadió que atendieron a 17 personas, 5 de las cuales accedieron a su traslado al albergue del CENDIF No.1 de la colonia Buena Vista.

“Se les está brindando atención médica, refugio y alimentos”, mencionó el presidente municipal. Dijo que algunas personas traen hipertensión, diabetes y uno tiene una herida en un brazo, por lo cual fue atendido por un doctor.

Aclaró que, durante los recorridos se invita a las personas a acudir al refugio temporal, “no podemos hacer el traslado por la fuerza, por ello les insistimos y les pedimos amablemente que nos acompañen”.

