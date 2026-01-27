Pachuca, Hidalgo.- La Contraloría del Estado inhabilitó a Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas, así como tres exfuncionarios por la contratación con el Banco Accendo de servicios financieros, por unos 863 millones de pesos que no se pueden disponer, porque actualmente la institución está en proceso de liquidación judicial.

De acuerdo con las resoluciones administrativas realizadas, se encontró que la contratación de dicha institución bancaria ocasionó un perjuicio a la hacienda pública estatal, en virtud de que que no es posible disponer de los 863 millones de pesos, que permanecen sujetos al procedimiento de liquidación derivado de la revocación de la autorización para operar del banco.

Además en su comunicado la Contraloría, los exfuncionarios inhabilitados son Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector General de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.

La investigación determinó que, pese a las alertas y medidas correctivas emitidas oportunamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de Banco Accendo, los servidores públicos involucrados omitieron realizar las acciones necesarias para retirar oportunamente los recursos públicos, exponiéndose al riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.