Debido a la fuerte lluvia registrada esta tarde, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que el Tren Ligero opera con servicio provisional de Tasqueña a la estación Estadio Azteca.

Informó que las afectaciones se registran en la zona de vías a la altura de la estación Huipulco, en Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, por lo que no hay servicio hacia la estación Xochimilco.

“Por acumulación de agua en Calz. De Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca”, indicó a través de su cuenta de X.

#STEInforma



Tren Ligero



Por acumulación de agua en Calz. De Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.



Equipos de emergencia #Tlaloque se dirigen al lugar. pic.twitter.com/UBKaW4Eru7 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 13, 2026

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¿Cómo opera el servicio provisional de la línea 14 del Trolebús?

El STE también indicó que el servicio de la Línea 14 del Trolebús, que conecta el Metro Universidad con Huipulco, opera de manera provisional debido a las inundaciones registradas.

Ante ello implementó un servicio temporal que cubre únicamente el trayecto de la Terminal CETRAM Universidad a San Benjamín, por lo que el recorrido habitual hacia Huipulco permanece suspendido hasta nuevo aviso.

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La ruta 14 del trolebús también presenta afectaciones. Especial

“Por acumulación de agua en Calz. De Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Terminal CETRAM Universidad a San Benjamín”, precisó.

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Equipos de emergencia del operativo Tlaloque —que ayuda a mitigar inundaciones— ya se dirigen al punto afectado para atender el encharcamiento y realizar las labores necesarias que permitan restablecer la circulación.

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jecg/cr