Pachuca.– En diversos operativos ejecutados la semana pasada, fueron detenidos 26 generadores de violencia vinculados con actividades delictivas en al menos siete demarcaciones del estado de Hidalgo.

El gabinete de seguridad, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que, como resultado de las acciones emprendidas para el combate a la delincuencia, se logró la detención de 26 personas relacionadas con diversos hechos delictivos.

Entre los resultados destaca la región de Tula, donde fueron detenidas 10 personas, además del aseguramiento de 10 vehículos con reporte de robo, un arma corta, 529 dosis de droga, mil 700 litros de hidrocarburo y dinero en efectivo.

Lee también Frente frío número 30 entra a Yucatán; provoca lluvias ligeras y descenso de temperaturas

En el municipio de Acaxochitlan, las fuerzas de seguridad aprehendieron a seis sujetos presuntamente relacionados con el robo de combustible, durante un operativo realizado por elementos estatales y municipales, quienes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. En esta acción se aseguraron cinco vehículos y 40 garrafones con aproximadamente 800 litros de gasolina.

Asimismo, se informó que en Tizayuca fue capturado un sujeto identificado como presunto responsable de la desaparición de una persona originaria del estado de Puebla, así como tres de sus cómplices.

En otras cuatro demarcaciones, fueron detenidas seis personas, a quienes se les aseguraron 942 dosis de estupefacientes y siete vehículos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov