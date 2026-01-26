Más Información

Mérida, Yucatán.- Al mediodía de este lunes ingresó a Yucatán el , el cual provocó lluvias ligeras y en las próximas horas un drástico descenso de las temperaturas en prácticamente todo el estado.

En la zona costera se registra un fuerte “norte” con rachas de viento de 70 kph.

“A partir de la madrugada y amanecer del martes se espera ambiente de fresco a frío y templado durante el día; se espera que éstasduren hasta el domingo, incluso la primera semana de febrero”, adelantó el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Juan Vázquez Montalvo.

Por su parte, Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que durante la madrugada de los próximos días se esperan temperaturas de 9 a 11 °C en municipios del sur, suroeste y noroeste; 12 a 14 °C en municipios del centro y noreste y 15 a 17 °C en la zona costera.

Además, por el paso del sistema frontal continuarán las lluvias moderadas en municipios del noroeste, centro y noreste.

Asimismo, la Capitanía ordenó el menor, por lo que de nueva cuenta han quedado paralizadas seis mil embarcaciones, de las cuales dependen alrededor de 11 mil pescadores.

En Mérida, la entrada del frente frío provocó una pertinaz llovizna en varias zonas de la capital yucateca.

