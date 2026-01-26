Más Información

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Pachuca.- Tres presuntos delincuentes fueron detenidos la noche de ayer, luego de que elementos de la Guardia Nacional frustraran un intento de asalto sobre la, el cual derivó en una balacera en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que al menos tres intentaron asaltar al conductor de un camión de carga pesada que circulaba sobre la autopista federal, a la altura del kilómetro 79, con dirección a la Ciudad de México.

Se indicó que, al momento del incidente, agentes de la Guardia Nacional, adscritos a la División Caminos, circulaban por la zona y lograron percatarse de que dos sujetos intentaban introducirse a la cabina del tractocamión, mientras que un tercero permanecía vigilante a bordo de un automóvil.

Lee también

Al notar la presencia de los elementos federales, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a bordo del vehículo, lo que generó una persecución y un intercambio de disparos entre los agresores y las fuerzas de seguridad.

La persecución continuó por varios kilómetros de la carretera, hasta que los asaltantes se internaron en el municipio de Tepeji del Río, específicamente en la localidad de Santa Ana Azcapotzaltongo, con la intención de evadir la acción policial.

Lee también

Sin embargo, debido al , el vehículo en el que huían se impactó contra una barda, lo que permitió la detención de los tres hombres, identificados con las iniciales L. H. B. L., A. G. C. y J. D. A. Asimismo, fue asegurado el vehículo involucrado, el cual, junto con los detenidos, quedó a disposición del Ministerio Público.

Estos operativos forman parte de las acciones implementadas por el gobierno para disminuir la incidencia delictiva. La región sur del estado, donde se ubica Tepeji del Río, ha sido considerada un foco rojo debido al incremento de delitos de alto impacto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]