Pachuca.- Tres presuntos delincuentes fueron detenidos la noche de ayer, luego de que elementos de la Guardia Nacional frustraran un intento de asalto sobre la carretera México–Querétaro, el cual derivó en una balacera en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que al menos tres hombres armados intentaron asaltar al conductor de un camión de carga pesada que circulaba sobre la autopista federal, a la altura del kilómetro 79, con dirección a la Ciudad de México.

Se indicó que, al momento del incidente, agentes de la Guardia Nacional, adscritos a la División Caminos, circulaban por la zona y lograron percatarse de que dos sujetos intentaban introducirse a la cabina del tractocamión, mientras que un tercero permanecía vigilante a bordo de un automóvil.

Al notar la presencia de los elementos federales, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a bordo del vehículo, lo que generó una persecución y un intercambio de disparos entre los agresores y las fuerzas de seguridad.

La persecución continuó por varios kilómetros de la carretera, hasta que los asaltantes se internaron en el municipio de Tepeji del Río, específicamente en la localidad de Santa Ana Azcapotzaltongo, con la intención de evadir la acción policial.

Sin embargo, debido al exceso de velocidad, el vehículo en el que huían se impactó contra una barda, lo que permitió la detención de los tres hombres, identificados con las iniciales L. H. B. L., A. G. C. y J. D. A. Asimismo, fue asegurado el vehículo involucrado, el cual, junto con los detenidos, quedó a disposición del Ministerio Público.

Estos operativos forman parte de las acciones implementadas por el gobierno para disminuir la incidencia delictiva. La región sur del estado, donde se ubica Tepeji del Río, ha sido considerada un foco rojo debido al incremento de delitos de alto impacto.

