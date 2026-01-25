Más Información

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

Fin de semana de tropiezos en la SCJN; camionetas, ritual millonario y viaje VIP ponen en jaque la austeridad

NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

NFL: Los Patriots conquistan la Conferencia Americana y vuelven al Super Bowl después de siete años

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Revocación de mandato en Oaxaca; acusan presión al voto y quema de boletas en comunidades

Revocación de mandato en Oaxaca; acusan presión al voto y quema de boletas en comunidades

Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige “cooperar” en la aplicación de la ley

Trump culpa a demócratas de la muerte de manifestantes en Minnesota; les exige “cooperar” en la aplicación de la ley

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Salamanca, Gto.- y tres más heridas de gravedad la tarde de este domingo 25 de enero, en las inmediaciones de los campos de futbol de comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en los límites con Irapuato, en el estado de Guanajuato.

En un reporte preliminar al Sistema de Emergencias 911, vecinos pidieron auxilio por un ataque armado en una propiedad cercana a los campos deportivos.

La Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron para dar auxilio a y trasladarlas a hospitales de la cabecera municipal; asimismo, desplegaron operativos en las inmediaciones de la comuna.

Lee también

En la zona se reportó el saldo preliminar de siete personas sin vida.

Entre las víctimas que fallecieron o resultaron lesionadas hay hombres y mujeres.

Oficiales se hicieron cargo del resguardo del domicilio donde ocurrió la masacre en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que se indague sobre la mecánica de los hechos, y se refiera la cifra precisa de las .

En el sector se desplegó un operativo para la búsqueda de los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]