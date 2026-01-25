Salamanca, Gto.- Siete personas fueron ejecutados y tres más heridas de gravedad la tarde de este domingo 25 de enero, en las inmediaciones de los campos de futbol de comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en los límites con Irapuato, en el estado de Guanajuato.

En un reporte preliminar al Sistema de Emergencias 911, vecinos pidieron auxilio por un ataque armado en una propiedad cercana a los campos deportivos.

La Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron para dar auxilio a tres personas heridas y trasladarlas a hospitales de la cabecera municipal; asimismo, desplegaron operativos en las inmediaciones de la comuna.

Lee también Recolectan 150 toneladas de residuos del puerto de Veracruz; ayudará a prevenir focos de infección

En la zona se reportó el saldo preliminar de siete personas sin vida.

Entre las víctimas que fallecieron o resultaron lesionadas hay hombres y mujeres.

Oficiales se hicieron cargo del resguardo del domicilio donde ocurrió la masacre en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, a efecto de que se indague sobre la mecánica de los hechos, y se refiera la cifra precisa de las víctimas de la balacera.

En el sector se desplegó un operativo para la búsqueda de los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov