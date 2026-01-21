Culiacán. - En nuevos hechos de violencia en zonas distintas de la capital del estado fueron asesinadas tres personas del sexo masculino. Un hombre identificado como Eduardo “N” fue víctima de un atentado a balazos y tres vehículos que se encuentran en venta estacionados en una plaza comercial fueron dañados con impactos de bala.

Las autoridades fueron notificadas que en el sector del fraccionamiento de Villas del Río fue descubierto el cuerpo de una persona del sexo masculino con el rostro cubierto, con manos y piernas atadas con cinta.

La víctima fue identificada como Rigoberto “N”, de 28 años, reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado día 17 de enero en una de las calles del mismo fraccionamiento donde fue encontrado muerto.

Un empleado de un expendio de cerveza, ubicado en la colonia Gustavo Diaz Ordaz, fue asesinado de varios impactos de bala por una persona que llegó hasta la barra y sin medir palabra sacó una pistola y le disparo a corta distancia.

En la carretera que conduce de la comisaria de Bellavista a la sindicatura de Culiacancito, en el extremo poniente de Culiacán, Eduardo “N”, de 49 años, quien conducía una bicicleta fue atacado a balazos por desconocidos.

Con heridas de bala en piernas y glúteos, esta persona fue auxiliada por personal de la Cruz Roja, los cuales luego de brindarle las primeras curaciones lo trasladaron a un hospital donde fue internado por las lesiones que presentó.

Sobre la avenida Rotacismo, en el fraccionamiento Bonanza, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos, hombres armados con fusiles automáticos dispararon contra tres vehículos, ubicados en un estacionamiento de una pequeña plaza comercial, los cuales resintieron daños en cristales y carrocería.

Los tres vehículos, con logotipos de estar en venta, fueron colocados en exhibición en un estacionamiento para comercios de frutos y otros productos, sin que los impactos de las balas, lesionaran a empleados o clientes de los negocios.

