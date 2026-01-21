La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una investigación relacionada con la muerte de Dulce Ivonne Enríquez Ramírez en un incidente de tránsito, cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía del presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y a su escolta, el pasado 9 de enero de 2026.

Dulce Enríquez murió el 19 de enero después de permanecer 10 días hospitalizada en un hospital privado; mientras que el edil ha informado que está estable, tras someterse a cirugía, y no hay información del estado de salud de su escolta.

Lee también Investigan muerte de niño en Mérida; madre asegura que el pequeño tenía problemas de salud, pero vecinos aseguran que era maltratado

El accidente ocurrió en el Libramiento de Ocotlán en el kilómetro 05 + 900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza. Ayer, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pidió una investigación imparcial y objetiva sobre estos hechos.

En un comunicado, la Fiscalía General informó que realizó los trabajos ministeriales para reclasificar a los delitos de homicidio culposo y daños, luego de la petición realizada por el mandatario estatal.

Y aseguró que cuenta con resultados preliminares de los estudios periciales en diferentes materias para fortalecer las investigaciones, a cargo de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, "con el objetivo de establecer la verdad jurídica del caso y que las víctimas tengan acceso pleno a los diferentes mecanismos de justicia".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL