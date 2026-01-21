Más Información
Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump
Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar
Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste
La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició una investigación relacionada con la muerte de Dulce Ivonne Enríquez Ramírez en un incidente de tránsito, cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía del presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y a su escolta, el pasado 9 de enero de 2026.
Dulce Enríquez murió el 19 de enero después de permanecer 10 días hospitalizada en un hospital privado; mientras que el edil ha informado que está estable, tras someterse a cirugía, y no hay información del estado de salud de su escolta.
Lee también Investigan muerte de niño en Mérida; madre asegura que el pequeño tenía problemas de salud, pero vecinos aseguran que era maltratado
El accidente ocurrió en el Libramiento de Ocotlán en el kilómetro 05 + 900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza. Ayer, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pidió una investigación imparcial y objetiva sobre estos hechos.
En un comunicado, la Fiscalía General informó que realizó los trabajos ministeriales para reclasificar a los delitos de homicidio culposo y daños, luego de la petición realizada por el mandatario estatal.
Y aseguró que cuenta con resultados preliminares de los estudios periciales en diferentes materias para fortalecer las investigaciones, a cargo de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, "con el objetivo de establecer la verdad jurídica del caso y que las víctimas tengan acceso pleno a los diferentes mecanismos de justicia".
Emiten ficha de búsqueda por la tiktoker "Nicholette", levantada por hombres armados en Culiacán; su Cybertruck grabó el secuestro
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]