Mérida, Yucatán.- Un menor de dos años de edad fue localizado sin vida en el interior de un domicilio de la colonia Francisco I. Madero, al poniente de Mérida, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y a autoridades investigadoras.

De acuerdo con lo recabado en el lugar, el niño, identificado por su madre, una mujer de 27 años, padecía una fístula traqueal y se alimentaba mediante una sonda.

Al ser interrogada, la madre relató que la última vez que lo vio con vida fue la noche del lunes, cuando ambos se acostaron a dormir, y que al intentar despertarlo por la mañana notó que se encontraba inconsciente en su cama.

Paramédicos que acudieron al domicilio confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Sin embargo, los vecinos señalaron que el menor sufría maltrato y abandono, además de la situación de pobreza en la que vivía habría acelerado su muerte.

Aseguraron que el menor vivía con su padrastro, su mamá y sus hermanitos y que fue regalado al nacer y recuperado un año después por su madre.

Por ello, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) ya realizan las diligencias correspondientes, y serán las autoridades competentes, quienes determinen e informen las verdaderas causas del fallecimiento.

Hay que señalar que una fístula traqueal es una afección congénita que se caracteriza por una conexión anormal entre la tráquea y el esófago.

Esta afección puede provocar complicaciones graves, como neumonía por aspiración, dificultades para alimentarse y dificultad respiratoria.

