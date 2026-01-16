Hallan sin vida a Nancy Jazmín, reportada desaparecida; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora. - La mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de Nancy Jazmín Gil López, joven que se encontraba desaparecida desde el día sábado, luego de haber sido privada ilegalmente de la libertad en el sur de Ciudad Obregón.

El hallazgo se realizó sobre la calle Cuauhtémoc y 100, cerca de la colonia donde reside su familia y donde el pasado miércoles fue asesinado Román Ernesto "N".

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la mujer fue encontrado alrededor de las 11:50 horas.

Familiares acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de la joven, cuya desaparición había generado protestas y un plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Cajeme, donde exigían su localización con vida.

El caso cobró mayor relevancia y conmoción luego de que el pasado miércoles, tras retirarse de dicha manifestación, el cuñado de Nancy Jazmín fuera asesinado a tiros, un hecho que incrementó el temor y la indignación entre los familiares, quienes denunciaron públicamente amenazas y falta de seguridad.

Hallan sin vida a Nancy Jazmín; su cuñado fue asesinado tras participar en protesta en Ciudad Obregón. Foto: Especial.

Un día antes del hallazgo, autoridades de la FGJE informaron en rueda de prensa que los trabajos de búsqueda continuaban y que los presuntos responsables ya habían sido identificados.

Tras el descubrimiento del cuerpo, la Fiscalía de Sonora confirmó que la víctima correspondía a Nancy Jazmín Gil López y precisó que existía un reporte de privación ilegal de la libertad desde el 10 de enero de 2026.

La dependencia estatal señaló que una de las principales líneas de investigación está relacionada con el entorno personal de la víctima, específicamente con su presunta relación, así como la de su cuñado asesinado, con un generador de violencia identificado como José Manuel Lucio Valenzuela, alias “Chino Rivotril”, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y una recompensa ofrecida por su captura.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir el procesamiento de la escena por parte de personal ministerial y pericial, y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Sonora aseguró que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables.

