Hermosillo, Sonora.- La violencia ligada a disputas del crimen organizado volvió a sacudir al municipio de Cajeme tras la privación ilegal de la libertad de Nancy Jazmín “N” y los homicidios de Román Ernesto “N” y Édgar Humberto “N”, los cuales, para la autoridad, podrían estar relacionados.

Respecto a los hechos vinculados a la privación ilegal de la libertad de Nancy “N” y el homicidio de Román Ernesto “N”, ocurridos los días 10 y 14 de enero respectivamente en Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora emitió un informe este jueves.

En principio, indicó que se han iniciado las investigaciones respectivas en coordinación con las autoridades municipales y federales.

Hasta el momento se tiene acreditado que la motivación de los hechos está basada en la relación que ambas víctimas mantenían con el individuo identificado como José Manuel Lucio Valenzuela alias “Chino Rivotril”, respecto del cual existe una recompensa por su captura, ya que es responsable de varios homicidios, y es un generador de violencia en el municipio de Cajeme.

Por lo que hace a Román Ernesto “N” se utilizaron diversas armas entre ellas AK 47, AR 15 y un arma 9 mm., además de que contaba con registros criminales por violación y amenazas; información preliminar señala que pertenecía al círculo cercano del “Chino Rivotril”, además de que encabezaba los cierres de Calles en Ciudad Obregón para presionar a las autoridades y que éstas realicen acciones en contra del grupo rival, con quien se encuentra enfrentado.

De igual forma, en la colonia Valle Verde del municipio de Cajeme, el día de ayer fue privado de la vida Édgar Humberto “N”, quien fue objeto de otro atentado en contra de su vida en noviembre de 2024, precisando que había sido detenido por parte de las autoridades el pasado 27 de diciembre de 2025 en posesión de diversos narcóticos, sin embargo, el juez decretó de ilegal la detención y lo dejó en libertad. En este homicidio, al igual que en el de Román Ernesto “N”, fueron empleadas armas de los mismos calibres y participaron los mismos vehículos.

En relación a ese tema, se están realizando operativos coordinados tanto en el municipio de Cajeme como en Navojoa, los cuales han permitido la captura de diversos sujetos relacionados con narcomenudeo y otras actividades delictivas, a través de las entrevistas efectuadas a los detenidos, ya se tiene información respecto de quienes ordenaron la privación ilegal de la libertad de Nancy “N” y se está en búsqueda de ellos, a fin de capturarlos y presentarlos ante el juez respectivo.

Asimismo, a través de la mesa de seguridad, las áreas de Gobierno están en contacto con la familia de la víctima, y se siguen haciendo búsquedas y despliegue táctico que permitan la localización de la persona privada de su libertad.

De igual forma, los elementos balísticos encontrados en el lugar de los hechos están siendo confrontados en el banco de datos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a efecto de establecer su posible relación con otros hechos criminales, dichos elementos balísticos corresponden a fusiles AK 47, AR 15 y un arma de fuego calibre 9 mm.

Además de lo anterior, la Fiscalía ha desplegado en los municipios del Sur del Estado a personal de la Dirección General de Homicidios y Personas Desaparecidas, a efecto de realizar las acciones de campo que permitan recuperar a la persona privada de su libertad, y detener a los responsables de los hechos que se han generado en el municipio de Cajeme.

