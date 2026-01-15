Michoacán desactivó el año pasado mil 645 artefactos explosivos improvisados utilizados por el crimen organizado en drones y como minas personales, lo que representa la cifra más alta desde 2023, cuando la entidad creó el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos para combatir este problema, que ha dejado víctimas civiles y militares.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la cifra mencionada representa un incremento de 122.5% con respecto a los 739 explosivos neutralizados en 2024, principalmente en la región de la Tierra Caliente.

En total, el equipo antibombas de la SSP suma 2 mil 389 artefactos artesanales y de tipo militar asegurados, sin contar los asegurados por el Ejército, Guardia Nacional y Marina, de los cuales en junio de 2023 fueron cinco; en 2024, 739, y en 2025, mil 645, entre ellos uno de seis kilogramos localizado en el municipio de Buenavista Tomatlán, colindante con Jalisco.

El Agrupamiento Especializado inició labores en junio de 2023 con el objetivo de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Templarios, Blancos de Troya, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos, que usan explosivos tipo minas o granadas con modificaciones para ser lanzadas por drones para generar terror a sus rivales.

Realiza labores de rastreo y localización de explosivos principalmente en las regiones de la Tierra Caliente y Sierra Costa, donde se concentra la disputa de los grupos criminales por el control del tráfico de drogas, extorsión y secuestro.

Según el capitán retirado Carlos Roberto Gómez Ruiz, jefe del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, 97% de los artefactos explosivos asegurados en los municipios de Apatzingán, Parácuaro, Buenavista Tomatlán y Tumbiscatío son improvisados, y el 3% restante son convencionales que llegan de otros países.

Gómez Ruiz reiteró que el uso de explosivos artesanales en drones y tipo mina es ya una práctica común en los cárteles y células criminales que llegó para quedarse.

“Realmente todas las facciones delictivas están empleando este tipo de artefactos explosivos, no nada más aquí en el estado [Michoacán], en todo el país. Es una práctica desgraciadamente común, se podría decir, ya como lo es el uso de una pistola, un arma larga, ya van de la mano”, dijo.

Más de 10 civiles y militares han fallecido a causa de explosivos artesanales sembrados y lanzados por dron por el crimen organizado en diversos municipios de la Tierra Caliente y de la Sierra Costa.

El hecho más reciente se registró en la localidad costera de Coahuayana, donde la explosión de un coche bomba frente a la base de la Policía Comunitaria dejó cinco personas fallecidas y cinco lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia de Michoacán señaló que la explosión se realizó mediante un dispositivo a distancia por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación; el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), que a la fecha no ha reportado avances sobre las indagatorias del caso.

Muertes por minas

Hace un año, Pablo, un niño cortador de limón, murió junto con otro jornalero identificado como José Luis Ramírez, de 43 años, cuando les explotó una mina improvisada mientras trabajaban con azadón la tierra en una huerta de limón en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, controlado por la célula delictiva de Los Viagras, en alianza con el CJNG.

De acuerdo con reportes policiales, José Luis Ramírez pisó el explosivo improvisado y el estallido alcanzó a Pablito, quien murió al instante, mientras que José Luis todavía fue llevado con vida al Hospital Regional de Apatzingán, donde murió debido a las heridas.

En mayo de 2025 seis militares murieron al pisar un explosivo artesanal cuando transitaban por la localidad El Santuario, municipio de Los Reyes, Michoacán.

Luego de que ocho militares fallecieron por la explosión de una mina artesanal en el municipio de Los Reyes, un juez federal consideró que el “Estado mexicano se está viendo superado” por los artefactos explosivos sembrados por el crimen organizado en diferentes localidades de Michoacán.