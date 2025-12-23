Coahuayana, Michoacán.- El grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable de perpetrar un ataque con explosivos, en el que utilizaron un coche bomba en la cabecera de Coahuayana, fue evidenciado en videos, mientras se pasea en la parte serrana del municipio vecino de Chinicuila.

En una primera grabación, captada desde un dron, se ve al grupo armado en uno de los asentamientos que las autoridades de seguridad regionales, tienen detectado como narcocampamento.

En las imágenes, en poder de EL UNIVERSAL, se ve a por lo menos una veintena de integrantes de esa célula delictiva, entre barrancas, claros y algunos refugios de madera, de la zona serrana de ese municipio donde tienen el control.

En otro video, grabado en ese punto geográfico, localizado entre el Cerro de Copala y La Sierrita, cerca de la localidad de El órgano, municipio de Chinicuila, se ve claramente la movilización a pie y en vehículos de esa organización criminal.

Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana. Foto: Especial

Autoridades federales de seguridad, reconocieron que los operativos en esa zona, se han prolongado, debido a que el grupo delictivo liderado por Abraham Jesús Amador Cano, El Yogur, tiene una base social y cuenta con el respaldo de las autoridades municipales de Chinicuila, sobre quienes tiene el control el CJNG.

Los informes de las autoridades regionales de seguridad, proporcionados a las fuerzas federales, revelan que esa célula criminal, también opera la mina de oro El Sípimo, también del municipio de Chinicuila.

Además, que sus ofensivas y zonas de operación, se han extendido al Cerro de la Aguja, El Otate y La Naranja, municipio de Aquila.

CJNG planeaba otro ataque en Coahuayana

Un nuevo ataque armado, con vehículos blindados tipo monstruo y explosivos, estuvo a punto de ser consumado en la cabecera municipal de Coahuayana.

Sin embargo, un trabajo conjunto de la Policía Comunitaria, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Fiscalía General del Estado, frustraron esa nueva ofensiva.

La SSP informó, que aseguró en el municipio de Coahuayana una bodega utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal.

Al interior del inmueble, fueron encontradas ocho unidades, entre estas, dos camiones de los denominados tipo monstruo.

Al dar seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia, el personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, dio acompañamiento a una orden de cateo, que cumplimentó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior, en un inmueble ubicado sobre la calle Bugambilias en la colonia Centro, donde también aseguraron 47 bolsas plásticas, presuntamente con sustancias con características propias de la metanfetamina y dos con marihuana.

Los vehículos asegurados se encontraban en proceso de fabricación para ser equipados con un blindaje improvisado.

Todas las unidades junto con el narcótico incautado quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las investigaciones en curso.

Fuentes locales de seguridad, indicaron que esa bodega era operada por el CJNG, con ayuda de algunos habitantes de ese municipio de la Sierra-Costa, que ya son investigados y perseguidos.

Revelaron que además de clonar algunos logotipos institucionales de seguridad, los criminales también equipaban los camiones blindados, con mortales parachoques y picos de acero.

Explicaron, que esos vehículos, eran parte de un nuevo plan de ataque en la cabecera municipal de Coahuayana, que iba acompañado de una ofensiva armada y con explosivos.

#EnVideo Así se moviliza en el municipio de #Chinicuila, #Michoacán, el grupo criminal del #CJNG que perpetró ataque con coche bomba en #Coahuayana. Esto ocurre con el aval de las autoridades municipales y la mirada de la #OperaciónParicutín pic.twitter.com/ES3LDst40l — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) December 23, 2025

Limpia la Policía Comunitaria

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que, con base en la plataforma e investigaciones, ningún miembro de la Policía Comunitaria cuenta con antecedentes penales o indicios de haber cometido algún delito.

Conformó que están legalmente registrados como cuerpo de seguridad municipal y que el único que puede remover o desaparecer esa corporación, es el alcalde en turno.

Coahuayana es un pueblo que lucha por la paz

El Concejo Ciudadano del municipio de Coahuayana, agradeció a su Policía Comunitaria y a las fuerzas estatales y federales, por reforzar la seguridad de sus habitantes.

Además, mediante comunicado, sostuvo que “Coahuayana no es un pueblo violento; es un pueblo que lucha por la paz”.

“El pueblo de Coahuayana respalda y agradece el trabajo realizado por el comandante Héctor Zepeda Navarrete y por la Policía Comunitaria de Coahuayana. Es un esfuerzo que por más de una década a derivado en resultados positivos y en todo momento se ha garantizado que nuestro pueblo tenga paz y tranquilidad, pero sobre todo libertad”.

El documento, este martes, fechado este martes 23 de diciembre, además enfatiza: “También, se extiende el agradecimiento a las instituciones de seguridad, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional y a la Guardia Civil, por el trabajo coordinado que da atención a las necesidades de seguridad de nuestro municipio. La seguridad es un trabajo que requiere un esfuerzo mayor. Es por ello por lo que hoy y siempre el pueblo de Coahuayana respalda esta gran labor”.

