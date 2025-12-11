Culiacán, Sin.- Las fuerzas federales y estatales resguardan, en la colonia Miguel Hidalgo, en la parte sur-oriente de Culiacán, tres inmuebles habilitados como talleres de servicio de blindajes artesanales de vehículos, en cuyo interior se aprecia que existen diversos objetos que constituyen delitos.

En un breve comunicado la Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que a través de una denuncia anónima a las líneas de emergencia, se conoció de la operación, presuntamente irregular de tres talleres de carrocería y blindajes artesanales de vehículos.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva y del ejército, con unidades blindadas, cercaron un amplio perímetro de la calle Alba de Acosta, de la colonia Miguel Hidalgo, donde se encuentran los talleres improvisados, en espera que la Fiscalía General de la República obtenga una Orden Técnica de Investigación para ingresar a los inmuebles.

Aseguran talleres de blindaje artesanal en Culiacán; fuerzas federales cercan tres inmuebles tras denuncia anónima. Foto: Especial

Ante el fuerte desplazamiento de fuerzas federales y estatales a ese sector de la capital del estado, donde se mantienen patrullajes, los vecinos notificaron a las líneas de emergencia el movimiento, por desconocer el hallazgo que se tuvo en dicha colonia.

Lo que se conoce, es que los talleres improvisados para brindar servicio de blindajes artesanales a vehículos, se encuentran casi a mitad de calle, por lo que los vecinos de esa calle, han tenido que reducir su movilidad por la presencia de agentes estatales y militares que mantienen en resguardo los inmuebles.

