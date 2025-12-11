Culiacán, Sin.- Con una fuerza de dos mil elementos de las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, el ejército, la Guardia Nacional y la Marina se brindará seguridad a la población y a los turistas en los festejos de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad, Año Nuevo y Reyes.

En las zonas comerciales, donde se tiene un mayor movimiento en esta época decembrina, policías municipales y estatales, recorrerán las zonas a pie, en bicicleta y motocicleta, para atender cualquier situación anormal que se presente.

Despliegan megaoperativo decembrino en Mazatlán; buscan garantizar la seguridad de turistas y residentes. Foto: Especial

La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez señaló que este operativo especial de vigilancia estará vigente hasta el próximo dia 7 de enero del próximo año, por lo que agradeció a las fuerzas federales su apoyo en estas medidas.

Subrayó que el objetivo, es garantizar a Mazatlán, como un destino turístico nacional y extranjero seguro, donde prive la amabilidad y el buen servicio, para que los visitantes pasen unas vacaciones confortables y la población disfrute de las fiestas decembrinas.

Comentó que este operativo especial es el mayor que se ha desplegado en el puerto, ya que no solo intervienen las áreas de seguridad municipal, estatal y federal, sino otras áreas de servicio, como son los cuerpos de salvamento acuático, de bomberos, la Cruz Roja y de Protección Civil.

Dio a conocer que los patrullajes se van a intensificar en la ciudad y en el medio rural, ya que se espera un aumento en los flujos de los vacacionistas nacionales y extranjeros, por lo que se orienta a la sociedad hacer uso responsable de las líneas de emergencia para denunciar cualquier incidente o acto ilícito.

