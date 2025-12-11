Más Información

Culiacán, Sin.- Con una fuerza de dos mil elementos de las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, el ejército, la Guardia Nacional y la Marina se brindará seguridad a la población y a los turistas en los festejos de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad, Año Nuevo y Reyes.

En las zonas comerciales, donde se tiene un mayor movimiento en esta época decembrina, policías municipales y estatales, recorrerán las zonas a pie, en bicicleta y motocicleta, para atender cualquier situación anormal que se presente.

Despliegan megaoperativo decembrino en Mazatlán; buscan garantizar la seguridad de turistas y residentes. Foto: Especial
La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez señaló que este operativo especial de vigilancia estará vigente hasta el próximo dia 7 de enero del próximo año, por lo que agradeció a las fuerzas federales su apoyo en estas medidas.

Subrayó que el objetivo, es garantizar a Mazatlán, como un destino turístico nacional y extranjero seguro, donde prive la amabilidad y el buen servicio, para que los visitantes pasen unas vacaciones confortables y la población disfrute de las fiestas decembrinas.

Despliegan megaoperativo decembrino en Mazatlán; buscan garantizar la seguridad de turistas y residentes. Foto: Especial
Comentó que este operativo especial es el mayor que se ha desplegado en el puerto, ya que no solo intervienen las áreas de seguridad municipal, estatal y federal, sino otras áreas de servicio, como son los cuerpos de salvamento acuático, de bomberos, la Cruz Roja y de Protección Civil.

Dio a conocer que los patrullajes se van a intensificar en la ciudad y en el medio rural, ya que se espera un aumento en los flujos de los vacacionistas nacionales y extranjeros, por lo que se orienta a la sociedad hacer uso responsable de las líneas de emergencia para denunciar cualquier incidente o acto ilícito.

