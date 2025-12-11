Ciudad Juárez.— El no poder establecerse de manera legal o al ver que no existirán opciones viables y rápidas para poder cruzar a Estados Unidos ha provocado que decenas de migrantes que están en Ciudad Juárez busquen la opción de regresar a sus lugares de origen.

En testimonios recabados por EL UNIVERSAL se coincide en que los connacionales mexicanos y migrantes extranjeros deciden retornar a sus estados o países de origen por la falta de oportunidades que llegan a tener en esta frontera y por el desánimo de no poder cruzar hacia Estados Unidos.

Una pareja venezolana esperaba ayer por la mañana en el Consejo Estatal de Población (Coespo) para poder recibir apoyos y orientación a fin de lograr la regularización de sus papeles y establecerse en esta ciudad fronteriza.

En entrevista con el Gran Diario de México aseguraron que llevan un año en esta localidad y en ese tiempo no han logrado regularizar su situación migratoria, es decir, obtener documentación oficial, lo que no les ha permitido encontrar un empleo digno y establecerse de forma legal.

A decir de ellos, si esos trámites no se logran agilizar, analizarían el regresar a su natal Venezuela o buscar otro lado donde poder establecerse.

“Lo que queremos es eso, sacar los papeles para poder tener un trabajo digno y no estarnos escondiendo. Cuando nos agarran por ahí los de Migración o la autoridad, nos escondemos, porque los vemos y tenemos que correr pensando que nos van a agarrar y a encerrarnos”, dijo la pareja que decidió omitir su identidad.

Otros migrantes han optado por solicitar apoyos a instancias gubernamentales para obtener los recursos necesarios para regresar a su estado o país de origen.

Santiago González Reyes, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Municipal de Juárez, comentó que este año se han brindado un aproximado de 797 descuentos para personas que desean regresar a sus lugares de origen.

“Muchas personas que han desistido de su proyecto migratorio están regresando a sus lugares de origen. Han acudido a la Presidencia Municipal para que se les brinde este apoyo”, detalló González Reyes.

El titular de la Dirección de Derechos Humanos dijo que la principal atención es para personas que buscan el retorno a sus lugares de origen.

“El requisito es que demuestren que son del lugar del que quieren el boleto, y el descuento es de 50%. Este año el flujo principal fue de retorno, y en otros años el flujo migratorio iba hacia el norte, de personas que iban a pedir protección del gobierno de Estados Unidos.

“Muchas personas que han desistido de su proyecto migratorio están regresando a sus lugares de origen, pues han acudido a la Presidencia Municipal para que se les brinde este apoyo”, explicó.

El funcionario agregó que la solicitud de este apoyo subió de 30% a 40% en comparación con años anteriores.

“Bueno, muchas personas que tienen su permiso para transitar por el país acuden a la Ciudad de México, donde están las embajadas de la gran parte de los países, muchos acuden hasta Tapachula, Chiapas, donde pueden cruzar a los países del Triángulo Norte y algunos estados. [De] los principales estados que tenemos aquí en Juárez y que solicitan el apoyo, pues es Michoacán, Zacatecas y Guanajuato”, mencionó el funcionario.

El apoyo que se brinda es para migrantes de todos los países, siempre y cuando tengan su permiso para transitar en el país, el cual es otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM).