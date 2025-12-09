Más Información

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Tarjeta de Movilidad Integrada se vuelve digital; usuarios podrán recargar y pagar desde la App CDMX

McCallen, Texas. Cientos de niños inmigrantes en todo fueron detenidos por más tiempo del límite legal este verano, admitió el en un documento judicial, alarmando a los defensores legales que dicen que el gobierno no está protegiendo a los menores.

En un documento presentado el lunes por la noche, los abogados de los destacaron las propias admisiones del gobierno sobre los tiempos prolongados de custodia para los niños inmigrantes, las condiciones insalubres reportadas por las familias y los monitores en las instalaciones federales, y una renovada dependencia de los hoteles para la detención.

Los informes fueron presentados como parte de una en curso iniciada en 1985 que llevó en los años 90 a la creación de una política conocida como el Acuerdo de Flores, que limita el tiempo que los niños pueden pasar bajo custodia federal y requiere que se mantengan en condiciones seguras y sanitarias. La administración Trump está intentando poner fin al acuerdo.

Un informe del 1 de diciembre de ICE indicó que alrededor de 400 fueron retenidos por más del límite de 20 días durante el período de informe de agosto a septiembre. También informaron al tribunal que el problema era generalizado y no específico de una región o instalación. Los factores principales que demoraron su liberación se categorizaron en tres grupos: retrasos en el transporte, necesidades médicas y.

Los defensores legales de los niños argumentaron que esas razones no prueban justificaciones legales para las demoras. También citaron ejemplos que excedieron con creces el límite de 20 días, incluyendo cinco niños que fueron retenidos durante 168 días a principios de este año.

no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los niños, viajando sin familiares y con frecuencia escoltados por contrabandistas, crearon una crisis humanitaria en la frontera con México y EU (Foto: Archivo EL UNIVERSAL)
Los niños, viajando sin familiares y con frecuencia escoltados por contrabandistas, crearon una crisis humanitaria en la frontera con México y EU (Foto: Archivo EL UNIVERSAL)

El uso de hoteles para laestá permitido por el tribunal federal por hasta 72 horas, pero los abogados cuestionaron los datos del gobierno, que creen que no explicaron completamente por qué los niños fueron retenidos más de tres días en habitaciones de hotel.

Las condiciones en las instalaciones de detención continuaron siendo una preocupación constante desde que abrió en Dilley, , un sitio de detención familiar este año.

Los defensores documentaron lesiones sufridas por los niños y la falta de acceso asuficiente. Un niño sufrió una lesión ocular y no fue visto por el personal médico durante dos días. Otro niño se fracturó el pie cuando le cayó encima un poste de la red de voleibol, según el documento judicial. “El personal médico le dijo a una familia cuyo hijo sufrió una que solo regresara si el niño vomitaba ocho veces”, escribieron los defensores en su respuesta.

“Los niños tienen diarrea, acidez, dolores de estómago, y les dan comida, que literalmente tiene gusanos”, escribió una persona con una familia que se hospeda en la instalación de Dilley en una declaración presentada al tribunal.

La jueza Dolly Gee del distrito central de California tiene programada una audiencia sobre los informes la próxima semana, donde podría decidir si el tribunal necesita intervenir.

