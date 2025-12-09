Una joven menor de edad y de origen estadounidense fue rescatada en una comunidad de Oaxaca, quien fue sustraída por la fuerza de su casa en Estados Unidos y traída a México presuntamente con fines de trata.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que en colaboración con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la menor fue localizada en la localidad de Temazcal, perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, en Oaxaca.

La adolescente de 16 años, originaria de los Estados Unidos, detalló, fue reportada como sustraída y en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las investigaciones, la adolescente había sido sustraída de su domicilio a inicios de diciembre de 2025 con posible ruta hacia México y se consideraba en riesgo del delito de trata de personas.

"La acción de búsqueda implementada por un equipo especializado de la FGEO, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, derivó de una solicitud de colaboración girada por agentes del FBI y de la Embajada de los Estados Unidos de América, que contactaron a las autoridades oaxaqueñas para realizar las acciones correspondientes", agregó la Fiscalía.

E informó que la adolescente fue localizada el 08 de diciembre de 2025, se encontraba en buen estado físico y de salud. La víctima fue trasladada a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca para su certificación médica garantizando su integridad en todo momento con el fin de asegurar su bienestar integral.

Posteriormente, la adolescente fue trasladada terrestre a la capital oaxaqueña para continuar con los trámites legales pertinentes ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y con ello, concretar su retorno seguro a los Estados Unidos para reunirse con su familia.

