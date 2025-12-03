Zacatecas.- La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha informado que se logró obtener una pena por más de 58 años de prisión contra Diego “N”, el feminicida que el pasado 25 de noviembre mató a una adolescente de 15 años y a sus padres, justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este crimen que indignó a la sociedad zacatecana, ocurrió dentro de un domicilio en la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Guadalupe, cuando se dio a conocer que Diego “N”, de 29 años de edad, originario del Estado de México, vivía con los padres de la adolescente, quien era su pareja sentimental y ese día, con un arma blanca, primero, asesinó a los padres de la jovencita y luego a la adolescente.

A las pocas horas de que cometió este crimen, Diego fue detenido y se le inició el juicio procesal penal, en el que se le imputaron los delitos de doble feminicidio y homicidio calificado.

Lee también Vinculan a proceso a policías de SLP por dejar cuerpos en Zacatecas; están acusados de desaparición forzada de personas

Al paso de los días, este caso conmocionó aún más, cuando las autoridades de la Fiscalía zacatecana revelaron que las investigaciones arrojaron que el feminicida conoció a la jovencita a través de redes sociales y así inició una relación sentimental con ella.

Incluso, las autoridades de Zacatecas refieren que unos meses antes del crimen tuvieron un reporte de la familia por la no localización de la adolescente, quien fue encontrada en el Estado de México, a donde se había ido voluntariamente con Diego “N”, y fue reintegrada con su familia.

Sin embargo, el feminicida al poco tiempo se fue a vivir con la familia de la adolescente, en cuya vivienda fue donde ocurrió la tragedia.

Lee también Arrojan varios cuerpos en barranca de Puebla, en los límites con Tlaxcala; Gobierno confirma hallazgo

Las autoridades mencionaron que ocurrió la tragedia se localizó a una persona sobreviviente. Se trata de otra adolescente que logró esconderse cuando ocurrió la masacre, quien fue resguardada por las autoridades.

Finalmente, este miércoles, la Fiscalía zacatecana ha informado que luego de una investigación conjunta y con enfoque diferenciado, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género y la Fiscalía de Alto Impacto lograron acreditar la responsabilidad penal de Diego “N” y se logró una pena conjunta de 58 años cuatro meses de prisión ordinaria, además de una condena a la reparación del daño por un monto de cuatro millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr