Tuxtla Gutiérrez.- Leticia, una mujer de 53 años, fue asesinada en su vivienda en una colonia de la ciudad de Chiapa de Corzo; el presunto nuevo feminicidio se suma a dos más cometidos en Chiapas en los recientes seis días, informó la Fiscalía General del Estado y la Comisión para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1.

La organización feminista refirió que, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, la víctima fue "brutalmente atacada con un martillo". Leticia pidió auxilio, pero nadie acudió en su ayuda, detalló.

La Fiscalía General del Estado señaló en un breve comunicado que inició una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio ante el hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Adriana Gabriela de Ruíz Ferro de Chiapa de Corzo, ciudad vecina de Tuxtla Gutiérrez.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Centro realiza las indagatorias para establecer responsabilidades legales.

La Colectiva Feminista 50 más 1 expresó "profunda indignación, dolor y rabia ante los tres feminicidios registrados en una sola semana en Chiapas". Los tres feminicidios fueron cometidos "con extrema violencia que es reflejo de la saña y el odio contra las mujeres que persisten en nuestra sociedad".

"Este jueves lamentamos y condenamos enérgicamente el feminicidio de Leticia, mujer de 53 años, asesinada en su domicilio.

"La víctima fue brutalmente atacada con un martillo; pidió auxilio, pero nadie acudió en su ayuda. Nos duele su muerte y nos indigna que, una vez más, la violencia haya actuado con impunidad y sin que existiera una respuesta oportuna.

La Colectiva lamentó además los feminicidios de Yerli Yaritza, una joven de 18 años, estudiante de enfermería y obstetricia de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, en el municipio de Ocosingo, asesinada el sábado y de Fabiola Elizabeth, de 17 años, hallada muerta en Tuxtla Gutiérrez, quien había acudido a una reunión con amistades y "hoy ya no está".

Las tres mujeres asesinadas y sus familias destrozadas confirman que vivir "siendo mujer en Chiapas es un riesgo permanente", denunció la agrupación de mujeres.

Tuxtla Gutiérrez, agregó, se ha convertido en un foco rojo de violencia contra las mujeres y de feminicidios. La normalización de la violencia, la falta de prevención efectiva y la ausencia de políticas públicas integrales han colocado a niñas, adolescentes y mujeres en una situación constante de peligro.

La Colectiva recalcó que ha exigido la revisión efectiva de la alerta de violencia de género porque su aplicación ha sido insuficiente e ineficaz. "Las acciones actuales no están salvando vidas".

