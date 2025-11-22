Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Cinco tzeltales defensores de derechos humanos (DDHH) y del territorio, originarios del municipio de San Juan Cancuc, encarcelados hace tres años por el homicidio de un policía municipal, fueron liberados este viernes, informó el Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba)

El tribunal colegiado del Poder Judicial (PJ) ordenó la liberación de Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, que estaban recluidos en el centro penitenciario de San Cristóbal de las Casas.

Este fallo derivó del amparo 64 y 65/2025 interpuesto por los acusados, quienes "presentaron pruebas de su inocencia", indicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el CDH Frayba y agrupaciones de la sociedad civil ofrecieron argumentos y recursos como el amicus curiae, alegando que dichas aprehensiones fueron arbitrarias.

Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Juan Velasco Aguilar, fueron arrestados el 29 de mayo de 2022; Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez el 1 de junio de 2022.

En un comunicado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas destacó la solidaridad de las personas, colectivos y organizaciones que exigieron la liberación de los tzeltales.

