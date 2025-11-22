La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará a más de 2 mil policías con motivo del evento Coca Cola Flow Fest 2025, a realizarse este 22 y 23 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Los oficiales se apoyarán de 42 vehículos oficiales, un autobús, 10 motocicletas, cuatro drones, nueve grúas y de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que sobrevolará la zona.

También se contará con cinco binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, los cuales realizarán revisiones en los accesos, pasillos, gradas y espacios comunes del estadio.

Por su parte, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyará en tareas de vialidad para el agilizar el paso de autos, peatones y el acceso al estacionamiento, a la entrada y al término del evento.

Alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó las siguientes vialidades como alternativas en caso de afectaciones al inicio y término del evento:

* Al Norte y Sur: Anillo Periférico, avenida Javier Rojo Gómez y Eje 3 Oriente.

* Al Oriente: Eje 6 Sur, Eje 1 Norte.

* Al Poniente: Eje 5 Sur y Eje 1 Norte.

