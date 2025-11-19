Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Este sábado se celebrará el y, cuando más impacientes se encontraban sus seguidores por conocer los horarios en que se presentarán las bandas, el , con sede en Puebla, publicó el , el cual ya está causando el disgusto de algunos que, por sus preferencias musicales, tendrán que debatirse acerca de qué artista preferirán ver pues, muchos de ellos, tocarán casi a la misma hora.

Se trata de la octava edición del festival que, por una vez más, se llevará a cabo en el Foro Cholula, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula.

Desde esta mañana, cuando en sus redes sociales, Tecate Comuna daba a conocer algunos preliminares sobre el evento, relacionados con qué objetos están permitidos ingresar y cuales no, varias y varios usuarios mostraron la inquietud que los albergaba ya que la fecha se acercaba y no había aún una resolución acerca de los horarios.

Lee también:

Una usuaria de Instagram manifestó su preocupación, argumentado que su familia ya le había pedido cuentas acerca de a qué hora arribaría al recinto, que abrirá sus puertas, a partir de las 12:00 pm.

"A qué hora suben los fucking horarios?, ya mi mamá me está preguntando si esto es real?".

Al poco rato, los organizadores del festival compartieron los horarios, los cuales marcan en qué escenario y a qué hora se presentarán los músicos y los grupos de esta edición, en la que la presentación de Zoé y Foster The People son las que más expectativas han estado causando.

Lee también:

Horarios del Tecate Comuna, ¿en qué escenario encuentro a mi banda favorita?

En el escenario Tecate, el principal, podrás ver:

Escenario Tecate Comuna

  • Rubytates: 1:25 a 2:05 pm
  • Andrés Obregón: 2:35 a 3:30 pm
  • Midnight Generation: 4:14 a 5:05 pm
  • Julieta Venegas: 6:00 a 7:00 pm
  • Zoé: 8:00 a 9:15 pm
  • Foster the People: 10:35 a 11:35 pm
  • Rich Mafia, Alemán y Gera MX: 12:45 a 1:35 am

Escenario Oppo

  • Disco Bahia: 12:55 a 1:25 pm
  • La Santa Cecilia: 2:05 a 3:25 pm
  • Guitarricadelafuente: 3:30 a 4:15 pm
  • Kevin Kaarl: 5:05 a 6:00 pm
  • Siddhartha: 7:00 a 8:00 pm
  • Molotov: 11:45 pm a 12:45 am
  • Víctimas del Doctor Cerebro: 1:35 a 2:15 am

Escenario Mágico

  • Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad: 1:25 a 2:05 pm
  • Silvestre y la Naranja: 2:45 a 3:30 pm
  • El Kuelgue: 4:15 a 5:05 pm
  • Khea: 6:00 a 7:00 pm
  • Mago de Oz: 8:05 a 8:55 pm
  • Maldita Vecindad: 10:30 a 11:45 pm
  • Los Wookies: 12:45 a 1:35 am

Escenario Templo

  • La Fanfarria del Capitán: 12:50 a 1:25 pm
  • Mario Santander: 2:05 a 2:45 pm
  • La Delio Valdez: 3:30 a 4:15 pm
  • Meme del Real: 5:05 a 6:00 pm
  • Los Bunkers: 7:00 a 8:00 pm
  • Miguel Mateos: 9:15 a 10:00 pm
  • Apocalyptica: 11:45 pm a 12:45 am
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]