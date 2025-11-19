Este sábado se celebrará el Tecate Comuna y, cuando más impacientes se encontraban sus seguidores por conocer los horarios en que se presentarán las bandas, el festival, con sede en Puebla, publicó el itinerario oficial, el cual ya está causando el disgusto de algunos que, por sus preferencias musicales, tendrán que debatirse acerca de qué artista preferirán ver pues, muchos de ellos, tocarán casi a la misma hora.

Se trata de la octava edición del festival que, por una vez más, se llevará a cabo en el Foro Cholula, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula.

Desde esta mañana, cuando en sus redes sociales, Tecate Comuna daba a conocer algunos preliminares sobre el evento, relacionados con qué objetos están permitidos ingresar y cuales no, varias y varios usuarios mostraron la inquietud que los albergaba ya que la fecha se acercaba y no había aún una resolución acerca de los horarios.

Lee también: Christian Nodal y su conflicto con Universal Music: el cantante no es vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos

Una usuaria de Instagram manifestó su preocupación, argumentado que su familia ya le había pedido cuentas acerca de a qué hora arribaría al recinto, que abrirá sus puertas, a partir de las 12:00 pm.

"A qué hora suben los fucking horarios?, ya mi mamá me está preguntando si esto es real?".

Al poco rato, los organizadores del festival compartieron los horarios, los cuales marcan en qué escenario y a qué hora se presentarán los músicos y los grupos de esta edición, en la que la presentación de Zoé y Foster The People son las que más expectativas han estado causando.

Lee también: Ca7riel y Paco Amoroso anuncian nuevo álbum quemando su Premio Grammy

Horarios del Tecate Comuna, ¿en qué escenario encuentro a mi banda favorita?

En el escenario Tecate, el principal, podrás ver:

Escenario Tecate Comuna

Rubytates : 1:25 a 2:05 pm

: 1:25 a 2:05 pm Andrés Obregón : 2:35 a 3:30 pm

: 2:35 a 3:30 pm Midnight Generation : 4:14 a 5:05 pm

: 4:14 a 5:05 pm Julieta Venegas : 6:00 a 7:00 pm

: 6:00 a 7:00 pm Zoé : 8:00 a 9:15 pm

: 8:00 a 9:15 pm Foster the People : 10:35 a 11:35 pm

: 10:35 a 11:35 pm Rich Mafia, Alemán y Gera MX: 12:45 a 1:35 am

Escenario Oppo

Disco Bahia : 12:55 a 1:25 pm

: 12:55 a 1:25 pm La Santa Cecilia : 2:05 a 3:25 pm

: 2:05 a 3:25 pm Guitarricadelafuente : 3:30 a 4:15 pm

: 3:30 a 4:15 pm Kevin Kaarl : 5:05 a 6:00 pm

: 5:05 a 6:00 pm Siddhartha : 7:00 a 8:00 pm

: 7:00 a 8:00 pm Molotov : 11:45 pm a 12:45 am

: 11:45 pm a 12:45 am Víctimas del Doctor Cerebro: 1:35 a 2:15 am

Escenario Mágico

Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad : 1:25 a 2:05 pm

: 1:25 a 2:05 pm Silvestre y la Naranja : 2:45 a 3:30 pm

: 2:45 a 3:30 pm El Kuelgue : 4:15 a 5:05 pm

: 4:15 a 5:05 pm Khea : 6:00 a 7:00 pm

: 6:00 a 7:00 pm Mago de Oz : 8:05 a 8:55 pm

: 8:05 a 8:55 pm Maldita Vecindad : 10:30 a 11:45 pm

: 10:30 a 11:45 pm Los Wookies: 12:45 a 1:35 am

Escenario Templo

La Fanfarria del Capitán : 12:50 a 1:25 pm

: 12:50 a 1:25 pm Mario Santander : 2:05 a 2:45 pm

: 2:05 a 2:45 pm La Delio Valdez : 3:30 a 4:15 pm

: 3:30 a 4:15 pm Meme del Real : 5:05 a 6:00 pm

: 5:05 a 6:00 pm Los Bunkers : 7:00 a 8:00 pm

: 7:00 a 8:00 pm Miguel Mateos : 9:15 a 10:00 pm

: 9:15 a 10:00 pm Apocalyptica: 11:45 pm a 12:45 am

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc