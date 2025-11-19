Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

anunciaron su siguiente etapa artística lanzando el sencillo “GIMME MORE”, acompañado de un videoclip que muestra cómo viven después de ganar cinco premios Latin Grammy.

En el video, Ca7riel (Catriel Guerreiro) y Paco Amoroso (Ulises Guerriero) celebran la ceremonia para luego embarcarse en una noche caótica en la ciudad de Las Vegas.

Ca7riel y Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes. Foto: OCESA
El clip plantea una crítica directa a la vida de lujos, al exceso y a la insatisfacción que suele acompañar a los artistas reconocidos mundialmente.

La letra de “GIMME MORE” profundiza en la relación entre el poder, la fama y la sensación de vacío, con líneas como: “Hoy es rutina lo que antes era un sueño / Me volví esclavo de lo que soy dueño (…)”.

Hacia el final del video ocurre uno de los momentos más impactantes: el dúo prende fuego la escenografía usada en su presentación de los Latin Grammy 2025, junto con las dos cabezas gigantes del “Papota Tour 2025”.

En medio de las llamas, Paco Amoroso arroja uno de sus premios Latin Grammy mientras suena el verso “La mujer de mi vida no me sirve más / Lo que antes me servía no me sirve más / Quiero más”, culminando con un beso entre ambos artistas.

@ca7rielypacoamoroso

1 - GIMME MORE out now !! TOP OF THE HILLS 📈🏔️

♬ sonido original - ca7rielypacoamoroso

En TikTok y otras redes sociales, confirmaron que “GIMME MORE” formará parte de su nuevo álbum “TOP OF THE HILLS”, un proyecto donde exploran cómo la fama los ha transformado y consumido.

Hasta el momento se desconoce la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo disco, pero se espera que los músicos lo anuncien los siguientes días. Su videoclip de YouTube ya cuenta con más de 250 mil vistas a más de 1 día de su estreno.

