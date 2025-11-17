Más Información

A través de redes sociales se viralizó el momento en que los cantantes pasaron por una situación incómoda durante su paso por Estados Unidos.

El dúo argentino, que recientemente ganó cinco Grammy Latinos desato una nueva polémica durante un vuelo comercial, donde ellos habrían molestado a la tripulación y posteriormente siendo interrogados por el FBI (Buró Federal de Investigaciones).

Durante un vuelo con destino a Las Vegas, los músicos decidieron grabar parte del videoclip de su nueva canción “Chapulín” dentro del avión. Mientras Paco Amoroso (Ulises Guerriero) bailaba en el pasillo, una azafata intentó avanzar y rozó con él, generando una inmediata molestia.

“No! Don’t touch me!” (“¡No, no me toques!”), gritó la sobrecargo al sentirse invadida.

La situación provocó que la tripulación levantara un informe oficial por el incidente, señalando la incomodidad que habrían causado tanto a los pasajeros como al personal del avión. Debido a esto, al aterrizar, el FBI recibió a Ca7riel y Paco Amoroso para interrogarlos.

Aunque uno de sus acompañantes intentó mediar, las autoridades siguieron el protocolo correspondiente y, tras unos minutos de revisión, ambos artistas fueron liberados y se les permitió ingresar a territorio estadounidense.

@c5n Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos #Pacoamoroso #Catrielypaco #Ca7riel ♬ sonido original - c5n

En redes sociales, varios usuarios expresaron su molestia por la actitud del dúo, argumentando que la fama podría estar afectando su comportamiento tras sus recientes premios Grammys y su creciente reconocimiento internacional.

conforman un dúo de trap experimental que mezcla hip-hop, electrónica y pop. Comenzaron su proyecto en 2018 y su popularidad se disparó exponencialmente después de su Tiny Desk, teniendo más de 45 millones de vistas en YouTube y convirtiéndose en una de las propuestas más frescas de la escena latinoamericana.

Hasta el momento los músicos argentinos no han salido a dar ninguna declaración a través de redes sociales.

