El recinto recibió con los brazos abiertos al dúo más viral del momento.

Este viernes, Ca7riel y Paco Amoroso demostraron que sin sus “amigos” y sin los fans no habrían llegado tan lejos. Durante más de dos horas, miles de fanáticos enloquecieron al ver a los músicos.

En medio de un día complicado por el tránsito, la quincena y la fiesta, Ca7riel y Ulises Guerrero ofrecieron su primer y único show en la Ciudad de México (Cdmx), como parte de su “Tour Papota 2025”.

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso?

En un mundo saturado de ruido social, el proyecto de Ca7riel y Paco Amoroso destaca por abordar temas cotidianos como la amistad, las rupturas amorosas, las infidelidades o el hate en internet, pero siempre con una buena dosis de ritmo y humor.

Su estilo musical fusiona géneros como el trap, hip-hop, electrónica y pop. Sin embargo, rompen con las reglas de la industria musical al criticar la inmediatez, la superficialidad de los artistas y el peso de la fama.

En octubre de 2024, los músicos hicieron su primer Tiny Desk, resultando todo un éxito por mostrar su mezcla única y su autenticidad en una presentación que los posicionó entre grandes artistas como C. Tangana y Ozuna.

Su presentación en YouTube figuró entre los Tiny Desk iberoamericanos más vistos en la historia del canal, con más de 11 millones de reproducciones a nivel mundial. Este hecho incrementó notablemente su popularidad en internet.

Foto: OCESA

Con más de 2.3 millones de oyentes mensuales, el dúo argentino llegó a la capital para presentar su único concierto en México, pensado especialmente para sus fans más fieles.

¿Cómo se vivió el concierto en México?

Ante más de 18 mil asistentes, los cantantes emocionaron a los fans incluso antes de salir al escenario. Miles comenzaron a gritar mientras una animación con voz de Loquendo anunciaba: “Para convertirse en super chads deberían inflarse”.

Ca7riel apareció primero, vestido con un traje oversize dorado. Después, detrás de él, entró su inseparable compañero Paco Amoroso, también con un traje holgado, pero en color negro.

Con el intro de “Dumbai”, las estrellas llegaron al escenario en medio de efectos de fuego. El público no dejaba de gritar ni de aplaudir, dando inicio a una noche que para muchos se sintió fugaz, mientras otros la recordarán como eterna.

Al poco tiempo, al sonar el verso “Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Debajo de esa minifalda, quiero ver, quiero ver”, fanáticos de todas las edades —niños, jóvenes y adultos— se levantaron para corear y bailar, olvidando el calor del recinto.

La temperatura del show subió aún más cuando sonó “Baby gangsta”, un tema que contrasta con su vida de músicos y reflexiona sobre la superficialidad del dinero en medio de una letra autobiográfica.

Foto: OCESA

El público hizo suyo el verso “Vivo en un hotel, y de gira con Ca7riel. Ya parece mentira”, mientras otros abrazaban a sus parejas al escuchar “Tierno pero gangsta, tu baby gangsta”.

A la mitad del concierto, Ca7riel y Paco Amoroso se pusieron románticos con “Cosas ricas”, “Biza Paco (BZRP Music Session 3)” y “Pirlo”, tema que tocó fibras sensibles y arrancó más de una lágrima entre los asistentes.

El momento más emotivo llegó al cierre, cuando los intérpretes se despidieron con “El único”, canción que se viralizó en TikTok. Bajo luces tenues, abandonaron el escenario sin decir una palabra más.

¿Cuál fue el setlist de Ca7riel y Paco Amoroso en Palacio de los Deportes?

Durante el show en el Palacio de los Deportes, Ca7riel y Paco Amoroso interpretaron más de 25 canciones, entre ellas:

“Dumbai”

“Baby gangsta”

“Mi diosa”

“Amino”

“El impostor”

“Viuda negra”

“Shipea2”

“Mi deseo”

“Bad bitch”

“Cosas ricas”

“Biza Paco”

“Pirlo”

“Re forro”

“La que puede puede”

“Sheesh”

“Supersónico”

“Polvo”

“Mcfly" / "Coca cola" / "Ola mina”

“Ouke”

“Cono hielo”

“#Tetas”

“Día del amigo”

“El único”

Contra todo pronóstico y fieles a su estilo, Ca7riel y Paco Amoroso lograron hacer sold out en el recinto, donde 18 mil fans disfrutaron, bailaron y corearon durante esta presentación. Otros países que estarán visitando durante si gira serán: Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay.

Foto: César Olivares / EL UNIVERSAL

