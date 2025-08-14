En más de una ocasión hemos escuchado que la realidad supera la ficción, y esta producción es justamente uno de esos casos.

La historia es la de James Jacobs, un hombre originario de Long Beach, y que ahora es conocido como JJ’88.

Jacobs, desde que era un niño, tenía un único sueño en mente: la música, y ha hecho de todo con tal de cumplirlo; incluso, grabar su primer disco estando tras las rejas.

“Canciones desde el encierro” es el nuevo documental de Netflix en el que se narra el drástico giro que dio la vida de este hombre cuando, siendo apenas un adolescente, fue condenado a pasar 40 años en prisión por el homicidio de un joven.

Fue en la cárcel donde dio continuidad a aquel sueño de hacer música y para ello, contó con el apoyo de su padre, quien siempre se mantuvo presente, y de Richie Reseda, a quien conoció en 2015.

Reseda es una pieza clave en la transformación de JJ’88: él fue su compañero creativo y se convirtió en su productor. Juntos grabaron un disco en prisión bajo el sello fundado por Reseda.

Este proyecto, aunque no se ha lanzado, marca el inicio Question Culture, que en un principio fue un sello discográfico y ahora va a una compañía de expresión artística y cultural gestionada por trabajadores, primero desde la cárcel y luego, después de su liberación.

Dónde ver: Netflix