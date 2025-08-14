Más Información

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Anuncian apertura de Cineteca Chapultepec con programación especial

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

En más de una ocasión hemos escuchado que la realidad supera la ficción, y esta producción es justamente uno de esos casos.

La historia es la de James Jacobs, un hombre originario de Long Beach, y que ahora es conocido como JJ’88.

Jacobs, desde que era un niño, tenía un único sueño en mente: la música, y ha hecho de todo con tal de cumplirlo; incluso, grabar su primer disco estando tras las rejas.

Canciones desde el encierro” es el nuevo documental de Netflix en el que se narra el drástico giro que dio la vida de este hombre cuando, siendo apenas un adolescente, fue condenado a pasar 40 años en prisión por el homicidio de un joven.

Fue en la cárcel donde dio continuidad a aquel sueño de hacer música y para ello, contó con el apoyo de su padre, quien siempre se mantuvo presente, y de Richie Reseda, a quien conoció en 2015.

Reseda es una pieza clave en la transformación de JJ’88: él fue su compañero creativo y se convirtió en su productor. Juntos grabaron un disco en prisión bajo el sello fundado por Reseda.

Este proyecto, aunque no se ha lanzado, marca el inicio Question Culture, que en un principio fue un sello discográfico y ahora va a una compañía de expresión artística y cultural gestionada por trabajadores, primero desde la cárcel y luego, después de su liberación.

Dónde ver: Netflix

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira. Foto: The Grosby Group

Preocupación por Jennifer Lopez: temen que caiga en depresión tras el fracaso de su gira

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa. Foto Instagram

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia