Las cifras, dice Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, son claras: de enero a la fecha y en Internet, ha disminuido en 14% la reproducción de música que hace alusión a la violencia, y subido en 25% la mexicana contemporánea.

Esto, comenta la funcionaria, de acuerdo con registros de Spotify, que es una de las plataformas musicales de las más importantes en todo el orbe.

“Se está viendo una reducción (de la apológica), se está hablando mucho del tema y no sólo por parte del gobierno, sino por parte de los compositores y artistas. Esto quiere decir que hay otra música que nos representa, ahora hay que ver quién trasciende y quién baja”, subraya Curiel de Icaza.

La declaración la dio ayer la secretaria de Cultura Federal durante una conferencia del concurso Mexico canta por la paz y contra las adicciones, impulsado por el gobierno federal, y cuyas semifinales iniciarán el próximo domingo desde los Estudios Churubusco.

Habrá seis emisiones todos los domingos de 19:00 a 21:00 horas, que se verán en vivo por tv pública, para luego una gran final en el Teatro de la Ciudad.

Los ganadores (Canción, Intérprete y uno del Consejo Mexicano de la Música) se harán acreedores a grabar un disco.

“No estamos descubriendo el hilo negro, creando, el talento ya existe, sólo estamos dando un foro. Lo que queremos es cambiar la narrativa y apoyar el talento, no normalizar la violencia”, apunta.

Recalca que todo será en vivo y varias de las voces participantes harán temblar a quienes ya tienen un nombre y a los que sólo han seguido una moda, por lo que será reto de estos últimos, cambiar.

Reitera que no se trata de prohibir o censurar cierta música violenta, sino dar opciones al público.

La cantante y actriz Regina Orozco; las compositoras América Sierra y Mónica Vélez; así como el productor Javier Ramírez, miembro del Consejo Mexicano de la Música, serán parte del jurado.

Orozco reintera que la música llega a transformar no sólo a quien la compone e intérpreta de manera profesional, sino a todos.

“Para que un niño en lugar de tomar una pistola, agarre las baquetas y cante, con todo el amor que hay ahí”, indica.

Isael Gutiérrez, quiene el representante del Grupo Firme, destaca que no se trata de prohibir, sino de aprovechar el talento joven en la música que ya existe.

