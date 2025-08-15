Más Información

Esta noche, la cena está servida junto al dúo Ca7riel y Paco Amoroso.

Jóvenes de entre 17 y 25 años se concentran a las afueras del Palacio de los Deportes, muchos comprando mercancía pirata para no quedarse sin recuerdos de sus ídolos.

Originarios de Argentina, Catriel Guerreiro Fernández Peñaloza y Ulises Guerriero se han ganado un lugar entre las nuevas generaciones gracias a su estilo excéntrico y letras que rompen las reglas de la industria musical.

¿Cómo se hicieron populares Ca7riel y Paco Amoroso?

El talento no solo se nace, también se construye, y este dúo supo abrirse paso en medio del ruido de nuevos ritmos y propuestas. Su proyecto conecta directamente con una generación que vive en redes sociales.

En 2024, tras su presentación en Tiny Desk de YouTube, rompieron récords de reproducciones y comenzaron a conquistar escenarios internacionales. Su música ya ha llegado a Japón, donde participaron en el Fuji Rock Festival, y a Europa, con presentaciones en París, Oslo, Zúrich y Milán, además de su paso por el festival Glastonbury.

El dúo argentino llega a México

Este viernes, en medio de la quincena, el tráfico capitalino y la expectativa, los “Papotas” esperan escuchar por primera vez en vivo a Ca7riel y Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Los boletos están agotados en Ticketmaster.

Entre los temas que seguramente sonarán están:

  • Dumbai
  • Baby Gangsta
  • Mi diosa
  • A mí no
  • Impostor
  • Mi deseo / Bad Bitch
  • Re forro
  • La que puede, puede
  • Sheesh
  • McFly
  • Todo el día

