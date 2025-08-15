En medio del revuelo por sus declaraciones sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal recibió una buena noticia: un juez de Bogotá resolvió a su favor una demanda millonaria por presunto incumplimiento de contrato.

En 2022, la empresa colombiana Alive Production, encabezada por el empresario Alan Acosta, acusó al cantante de cancelar un show y exigía el pago de 2,5 millones de dólares. Sin embargo, el juez desechó la querella por falta de pruebas. “Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, afirmó Miguel Ángel Morales, abogado del intérprete, durante una entrevista con "Ventaneando".

Lejos de cerrarse el caso, el conflicto dio un giro. Ahora, el equipo legal de Nodal, y su padre, Jaime González, exige que la empresa pague 2 millones de dólares por presentaciones realizadas en Colombia y otras plazas de Sudamérica

El cantante Christian Nodal. Foto: Instagram oficial.

“Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero además para lograr el reconocimiento y el pago de las obligaciones por las presentaciones que él sí realizó y no se le han pagado”, señaló Morales.

El abogado aseguró que la promotora atraviesa problemas financieros y habría usado la controversia para ganar notoriedad y evitar liquidar la deuda.

Nodal regresará a Colombia

Pese al conflicto, Nodal planea volver a Bogotá en 2025 con un espectáculo especial. “Muy contento de poder compartir con su público no solamente colombiano, sino latino”, agregó Morales.

En la demanda inicial, Alive Production aseguraba que el cantante firmó un acuerdo para devolver el dinero y asumir posibles daños por la cancelación del show,programado para el 26 de marzo de 2022 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Además, señalaban que la cancelación les había generado pérdidas significativas.

