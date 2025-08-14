Las redes sociales estallaron luego de que Christian Nodal diera nuevas revelaciones sobre su romance con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, una historia que también terminó salpicando al intérprete de "Por mujeres como tú".

En su reciente entrevista con Adela Micha, Nodal compartió detalles sobre fechas y lugares en los que comenzó su relación con Ángela, revelando que la conexión surgió durante la creación del tema “Dime cómo quieres”, que ambos interpretan y que contó con la aprobación del patriarca de la familia Aguilar. Sin embargo, en ese momento aún no podían estar juntos.

Una de las cosas que más llamó la atención fue cómo se transformó su relación con la famosa familia una vez que comenzaron su noviazgo, algo que resultó muy complicado. “Hubo muchos choques al principio. Tienes que pensar que ahí no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa y (tengo fama) de infiel. Estaba muy preocupado”, recordó Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron, ayer, 24 de julio, su primer aniversario de bodas. Foto: Instagram

El cantante explicó que Pepe también temía que la relación no durara. “Yo le dije: quiero estar con tu hija, quiero algo serio con ella. Me tocó hablar con él cuando ni siquiera éramos novios todavía”, relató.

El sonorense tuvo que ser sincero con Pepe y confesarle que venía de otra relación y que todo estaba bien con Cazzu. Aunque su reacción no fue la esperada, finalmente Pepe aceptó la relación.

Aguilar tampoco sabía que la pareja se había casado durante un viaje a Roma. Cuando el romance se hizo público, él y su esposa Aneliz se encontraban de viaje en Japón, lo que también resultó ser una completa sorpresa. Hoy en día, la familia ha mostrado unidad y comparte en redes momentos juntos.

Ángela Aguilar compartió algunos de los momentos más importantes de su fin de semana, el que pasó junto a su esposo, Christian Nodal y su padre, Pepe Aguilar. Fotos: Instagram

Pepe Aguilar celebró su cumpleaños 56 años, hace tres meses, en compañía de su familia y su yerno, Christian Nodal. Foto: Especial

Críticas a Pepe Aguilar

Los internautas no quedaron conformes con la versión de Nodal y arremetieron contra Pepe por permitir que la relación siguiera su curso. Algunos reprochan que su hija se involucrara con alguien que estaba casado, aunque Nodal aclaró que había terminado su relación anterior antes de iniciar la relación con Ángela y que informó a la madre de su hija, Inti, sobre su nuevo romance.

En la cuenta de Instagram de Pepe se leen comentarios como: “Todo se paga”, “solo dan risa”, “la burla de TikTok” y “pasó de ser respetado a ser la burla de todo México”.

Tras la polémica que rodea a la dinastía Aguilar, se reportó una baja en la venta de boletos de sus conciertos conjuntos, un hecho que los internautas también aprovecharon para sacar a relucir: “Ni regalados pagaría”, “Los boletos están a 1 dólar”, “perdieron el encanto”, expresaron algunos fans. Pepe Aguilar no se ha manifestado al respecto.

Ángela Aguilar compartió algunos de los momentos más importantes de su fin de semana, el que pasó junto a su esposo, Christian Nodal y su padre, Pepe Aguilar. Fotos: Instagram

Pepe Aguilar respeta las decisiones de su hija

Anteriormente se cuestionó el papel de Pepe en el romance de Ángela y Nodal, pues algunas declaraciones de la cantante eran malinterpretadas y parecían contradecir los valores de la familia. Sin embargo, Pepe ha declarado que aunque nunca se imaginó enfrentar un tema así, tampoco va en contra de la vida:

“Los guiones te los haces tú solo y cuando la vida no pasa como escribiste el guion, sufres porque tienes expectativas. Claro, no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. Entonces, de repente, pues sí fue un shock”, declaró con Mariano Osorio.

Con Mara Patricia Castañeda, Pepe reiteró que no se siente responsable por las decisiones de sus hijos y que solo le queda aconsejarlos: “Me daba coraje que de repente de la nada me arrebataran a mi hijita más chiquita”, dijo, y añadió que la despedida de Ángela para irse a vivir con su esposo fue “muy shockeante, muy triste”.