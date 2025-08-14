La publicación de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha ha generado severas críticas en las redes sociales pues, en ella, cuenta su versión acerca de qué sucedió en la relación que compartió con Cazzu, en búsqueda de reparar la imagen negativa que se tiene de Ángela Aguilar, su esposa. Sin embargo, los resultados no fueron fructíferos.

A lo largo de dos horas, el cantante de regional confió a Micha, a quien recibió en su casa, algunos de los pasajes que han determinado su vida personal, como fue el caso de la desilusión amorosa que le dejó su relación con Cazzu, el nacimiento de Inti y su matrimonio con Ángela.

Como nunca antes, el músico sonorense habló de sus sentimientos, con frases como que nació con el alma enamorada, a través de la que justificó el motivo que lo ha llevado a ser lo que se conoce como un "mujeriego".

Y, si bien, Nodal pidió disculpas a Cazzu, como nunca antes lo había hecho, al menos de forma pública, por la forma tan intempestiva con la que comenzó su relación con Ángela, pues los jóvenes se casaron a sólo 21 días de que el músico terminara con la argentina, en redes no han tomado bien estas declaraciones.

"Sí, fue superrápido y pido disculpas, nuevamente, de corazón, pido disculpas, a la mamá de mi hija, yo me mega enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé", dijo, provocando la carcajada de Adela.

Además de las disculpas que ofreció, el intérprete de "Adiós, amor", también aseveró que, en realidad, Cazzu fue quien había propiciado que él se desenamorara de ella, cuando le expresó que, a su consideración, ella no era la mujer que él estaba buscando pues, como es bien sabido, la argentina se ha caracterizado por la forma tan independiente y autónoma con la que se conduce.

"Ya habíamos terminado seis veces antes, el 8 (de mayo) fue la definitiva para mí, yo con Ángela empiezo a salir el 13..., 14 de mayo, a mí (Cazzu) me rompió el corazón cuando me dijo ´búscate a alguien más, nada más que yo no me entere´, fue como de... esto no es lo que yo estaba buscando, me rompió el corazón, ahí me desenamoré", expresó.

Ese decir ha generado reacciones, en su mayoría, muy negativas, pues en redes consideran que Christian sólo está tratando de justificarse, responsabilizando a otros de su actuar.

"Felicidades, Nodal, cada vez retrocedes más, mejor así hubieras dejado las cosas".

"Al principio no le creí y, al final, tampoco".

"No´más cagánd*la con esta entrevista".

"Jajaja, ay bebé... a ti no te gusta que te humillen, te gusta humillarte solo".

"Dejé de escucharte y, ahora, de seguirte".

"Vales pa´pura madre".

"Wey, neta ve a terapida y salva tu vida".

"Arriba Cazzu".

"Con esa entrevista, sólo acabarás de hundirte".

