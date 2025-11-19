Más Información

Por falta de evidencias, el cantante no es vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos, acusación hecha por , sin embargo, continúa el proceso en civil.

La primera audiencia, que duró 17 horas, se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México como parte pleito legal que, desde hace un par de años, sostiene Nodal contra su exdisquera.

A su salida, Nodal, acompañado de sus padres, se dijo complacido por la resolución de la jueza.

"Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras , hoy estamos aquí mi señor padre, mi señora madre, una jornada muy larga como ustedes los vivieron también, 17 horas llevamos aquí, valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados", expresó.

El intérprete de "Botella tras botella" explicó:

"No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento: yo con Universal he hecho cosas increíbles de la mano, pedirles el respeto, el cariño y también la congruencia, que si quieren un artista de mi calibre para atrás que hagan un contrato digno con mucho respeto", expresó ante la prensa.

El pleito inició hace dos años, cuando Christian se negó a reanudar su contrato y demandó para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones; Universal, por su parte, respondió con una contrademanda en la que presentó una carta, firmada por Cristy, donde cedían la titularidad de los temas; además acusó al cantante y a sus padres por la presunta falsificación de 32 contratos

La asistencia de Christian al reclusorio Oriente, evitó que la jueza encargada considerara una orden de aprehensión.

rad

