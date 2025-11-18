Más Información

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

"Hemos visto que el populismo ha ganado terreno": David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

El cantautor acudió este día, 18 noviembre, a la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado junto al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en CDMX, acompañado de sus padres Jesús Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, para comparecer ante las autoridades competentes por el conflicto legal que tiene con Universal Music.

La citación se dio luego de que la Fiscalía General de la República abriera un proceso en contra del cantante de regional mexicano y sus padres por la presunta falsificación de documentos, el pasado 14 de septiembre.

A su llegada junto a sus abogados, el interprete de "No te contaron mal" no prestó atención a la prensa fuera del recinto y al intentar avanzar sin dar declaraciones, los reporteros lo siguieron y su equipo de seguridad formó un cerco para abrirle paso hacia los juzgados.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en el último concierto que el músico ofreció en Texcoco, este fin de semana. Fotos: Instagram
Christian Nodal y Ángela Aguilar en el último concierto que el músico ofreció en Texcoco, este fin de semana. Fotos: Instagram

Universal Music alega que las firmas del notario público, Luis Fernando Ruibal Coker, que aparecían en las certificaciones de 32 contratos presentados por la no corresponden a su puño y letra, y sus entonces representantes legales, sus padres, habrían falsificado dichos contratos para adquirir los derechos de varios temas musicales del cantante.

Su asistencia a la cita en los juzgados en el Reclusorio Oriente, evitó que la jueza encargada del caso pudiera girar una orden de aprehensión en su contra.

