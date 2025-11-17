Más Información

volverá a los tribunales por el conflicto legal que, desde hace un par de años, lo enfrenta contra su exdisquera, Universal Music.

El cantante sonorense deberá presentarse este martes 18 de noviembre en los juzgados del Reclusorio Norte, donde se llevará a cabo la primera audiencia del caso.

Nodal comparecerá ante un juez federal y, de encontrarse elementos suficientes, podría ser vinculado a proceso por el presunto delito de falsificación.

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando Nodal no solo decidió no renovar su contrato con Universal, sino que firmó con la competencia y demandó a la disquera para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones.

Universal, por su parte, respondió al cantante con una contrademanda. Acusó al artista y sus padres de haber falsificado las firmas de más de treinta contratos; incluso, presentó una carta en la que Cristy Nodal, madre del artista, decía la titularidad de los temas a la empresa.

De ser vinculado a proceso, el esposo de Ángela Aguilar podría recibir una serie de medidas cautelares que irían desde la retención de su pasaporte, hasta la prisión preventiva.

Cabe destacar que Cristy Nodal y Jaime González, padres de Nodal, también fueron requeridos en esta primera audiencia.

