Más Información

Tijuana será el epicentro de la migración digna: Festival "Cine sin Fronteras" se estrena en 2025

Tijuana será el epicentro de la migración digna: Festival "Cine sin Fronteras" se estrena en 2025

Fundación Sebastián reconoce a figuras de la cultura, ciencia y periodismo con el Summa Cum Laude

Fundación Sebastián reconoce a figuras de la cultura, ciencia y periodismo con el Summa Cum Laude

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

hace frente a la polémica que surgió hace unas horas en redes sociales, lo hizo con un emotivo mensaje y una fotografía, la publicación de la cantante la hizo después de que se hiciera viral un momento en que parece estar molesta y triste porque su esposo, el también cantante Christian Nodal no la mencionó tras recibir el Grammy .

Y es que según varios usuarios en redes sociales, Ángela se habría molestado porque Nodal no la mencionó en su larga lista de agradecimientos tras ganarle el premio a su suegro Pepe Aguilar.

Eso sí, Nodal besó y abrazó a su esposa previo a subir al escenario y recibir el galardón, sin embargo, las comparaciones no se hicieron esperar, pues en pasadas ocasiones, Christian sí agradeció en su discurso a sus exnovias Belinda y a Cazzu.

Lee también:

Christian Nodal y Ángela Aguilar. FOTO: AFP.
Christian Nodal y Ángela Aguilar. FOTO: AFP.

Ángela Aguilar responde a polémica con mensaje de amor

Ángela Aguilar compartió una fotografía en la que aparece con su padre Pepe Aguilar, y con su esposo Christian, y confesó sentirse afortunada porque puede ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario; resaltó lo orgullosa que se siente por la categoría en la que ambos compitieron en los Latin Grammy.

"Solo puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma".

Lee también:

La cantante de 22 años enalteció el cariño por su familia, la cual está, dijo, llena de talento.

"La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos. Verlos cantar… que privilegio".

Ángela Aguilar comparte foto con su papá, su hermano Leonardo y con su esposo Christian.
Ángela Aguilar comparte foto con su papá, su hermano Leonardo y con su esposo Christian.

Felicitó a su padre y a su esposo, a quienes señaló como un ejemplo; admitió que verlos crecer y brillar la inspiran y la guían en su camino.

"Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces 'orgullosa' se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido mi ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]