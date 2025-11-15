Ángela Aguilar hace frente a la polémica que surgió hace unas horas en redes sociales, lo hizo con un emotivo mensaje y una fotografía, la publicación de la cantante la hizo después de que se hiciera viral un momento en que parece estar molesta y triste porque su esposo, el también cantante Christian Nodal no la mencionó tras recibir el Grammy a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi por "¿Quién + Como Yo?".

Y es que según varios usuarios en redes sociales, Ángela se habría molestado porque Nodal no la mencionó en su larga lista de agradecimientos tras ganarle el premio a su suegro Pepe Aguilar.

Eso sí, Nodal besó y abrazó a su esposa previo a subir al escenario y recibir el galardón, sin embargo, las comparaciones no se hicieron esperar, pues en pasadas ocasiones, Christian sí agradeció en su discurso a sus exnovias Belinda y a Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar. FOTO: AFP.

Ángela Aguilar responde a polémica con mensaje de amor

Ángela Aguilar compartió una fotografía en la que aparece con su padre Pepe Aguilar, y con su esposo Christian, y confesó sentirse afortunada porque puede ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario; resaltó lo orgullosa que se siente por la categoría en la que ambos compitieron en los Latin Grammy.

"Solo puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma".

La cantante de 22 años enalteció el cariño por su familia, la cual está, dijo, llena de talento.

"La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos. Verlos cantar… que privilegio".

Ángela Aguilar comparte foto con su papá, su hermano Leonardo y con su esposo Christian.

Felicitó a su padre y a su esposo, a quienes señaló como un ejemplo; admitió que verlos crecer y brillar la inspiran y la guían en su camino.

"Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces 'orgullosa' se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido mi ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo".

